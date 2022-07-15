Цены на биткоин-майнеры обвалились до двухлетнего минимума

Стоимость устройств для добычи биткоина в пересчете на генерируемый хешрейт снизилась до уровней декабря 2020 года.

По данным сервиса Hashrate Index от Luxor Mining, цена флагманских ASIC-майнеров (энергоэффективность от 38 J/TH и выше) составляет около $41 за 1 TH мощности.

Данные: Hashrate Index.

CoinDesk со ссылкой на собственный источник в отрасли сообщает, что попадающие в эту категорию Antminer S19 и S19 Pro от Bitmain продают по ставкам $20-$23 за TH.

В этом ценовом диапазоне реализуют и модели топовой линейки Whatsminer M30 от MicroBTC.

Согласно источнику издания, давление на рынок оказало банкротство Celsius Mining вместе с материнской компанией. В июне майнинговое подразделение Celsius Network продало с аукциона 6000 майнеров по цене $28/TH. Второй транш оборудования в 5000 единиц фирма реализовала уже по $22/TH.

В 2021 году Celsius Network суммарно инвестировала в майнинг в Северной Америке $500 млн. В ноябре CEO компании Алекс Машинский заявил, что парк состоит из 22 000 ASIC-устройств, преимущественно Antminer S19.

"Поскольку на рынке появятся новые устройства, мы ожидаем, что цены для следующего поколения снизятся еще на $1-$2/TH. Есть ряд майнинговых компаний, которым придется ликвидировать часть своего флота, что окажет дополнительное давление на стоимость ASIC-майнеров", — прогнозирует операционный директор Luxor Итан Вера.

По его словам, падающие цены на майнеры могут ощутить определенную поддержку на отметках $18-$20/TH. На этом уровне сейчас наблюдается "вал заявок" на покупку, отметил Вера.

В июле CleanSpark сообщила, что приобрела 1061 устройство Whatsminer M30S по «существенно сниженной цене». Месяцем ранее фирма купила 1800 Antminer S19 XP, стоимость которых назвала "исключительно льготной".

Напомним, доходность майнинга биткоина в июне упала до уровней 2020 года, по подсчетам аналитиков Arcane Research.

В том же месяце совокупный доход добытчиков первой криптовалюты составил $668 млн — на 26% меньше по сравнению с показателем мая.