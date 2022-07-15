CFTC добавила шесть криптокомпаний в список незарегистрированных

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) включила 34 иностранные организации в список незарегистрированных. Шесть из них предоставляют услуги, связанные с криптовалютами.

Согласно сообщению, речь идет о TradeFinancials, CryptoBO, Bitpay Options, CryptoSphereFX, Direct Cryptos и Prime Crypto FX. Регулятор призвал пользователей к осторожности, отметив «большое количество жалоб на мошенничество».

«Поскольку они не зарегистрированы в CFTC, на клиентов, взаимодействующих с ними, могут не распространяться меры защиты и гарантии», — заявили в Комиссии.

Там добавили, что работа с подобными организациями грозит «значительными рисками». В целом так называемый «красный список» увеличился до 202 фирм.

В ноябре 2020 года финрегулятор Техаса издал три экстренных постановления о прекращении деятельности 14 криптовалютных компаний, подозреваемых в мошенничестве.

В марте 2021 года власти штата выдвинули претензии трем незарегистрированным проектам. Один из них работал под брендом биткоин-биржи Binance.

В октябре того же года Бюро ценных бумаг Нью-Джерси направило руководству пяти криптокомпаний приказ о приостановке деятельности из-за подозрений в мошенничестве.

Напомним, в апреле 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США расширила список «вводящих в заблуждение» организаций, связанных с цифровыми активами.