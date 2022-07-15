Chainalysis назвала основных пользователей биткоин-миксеров в 2022 году
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Chainalysis назвала основных пользователей биткоин-миксеров в 2022 году

Chainalysis назвала основных пользователей биткоин-миксеров в 2022 году


Активность использования криптовалютных миксеров в 2022 году возросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете аналитической компании Chainalysis.


В апреле 30-дневная скользящая средняя достигла исторического максимума в $51,8 млн. По данным экспертов, наиболее активными пользователями миксеров в текущем году стали киберпреступники и находящиеся под санкциями государства.


«На незаконные адреса приходится 23% средств, отправленных миксерам в 2022 году, по сравнению с 12% в 2021 году», — сообщает Chainalysis.


Аналитики напомнили, что существует множество законных причин для использования миксеров, включая торговлю криптовалютой при репрессивном правительстве или анонимизация законных, но конфиденциальных транзакций.


«Однако основная функциональность таких сервисов в сочетании с тем фактом, что они редко запрашивают информацию KYC, делают их привлекательными для киберпреступников», — добавили исследователи.


Деятельность миксеров в США классифицируется как денежные переводы в соответствии с Законом о банковской тайне. Такие операции должны регистрироваться в FinCEN и внедрять программу по борьбе с отмыванием денег. Однако Chainalysis неизвестно о каких-либо миксерах, которые в настоящее время соблюдают KYC/AML-процедуры.


В основном получаемые миксерами средства поступают от централизованных бирж, протоколов и DeFi-адресов, связанных с подсанкционными странами, даркнетом и хакерами, такими как северокорейская Lazarus Group.


Вместе с тем аналитики не исключают, что в будущем популярность подобных сервисов может снизиться за счет способности аналитических инструментов демиксировать определенные транзакции и видеть первоначальный источник средств.


Напомним, в мае Минфин США внес в санкционный список миксер криптовалют Blender.io и связанные с ним биткоин- и Ethereum-адреса. По данным ведомства, сервис помогал отмывать средства, похищенные северокорейскими хакерами, и предположительно был причастен к атакам программ-вымогателей.


На Blender поступило около $20,5 млн из $622 млн, украденных при взломе кроссчейн-моста Axie Infinity Ronin.


В июне киберпреступники отправили $36 млн в Ethereum с моста Harmony Protocol Horizon на сервис микширования Tornado Cash. Аналитики выделили несколько причин, указывающих на то, что за взломом стояла северокорейская Lazarus. 

# Экономика chainalysis, киберпреступность, микширование, санкции, новости
По материалам: ForkLog

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