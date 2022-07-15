Чанпэн Чжао раскрыл показатели экосистемы Binance в честь пятилетнего юбилея компании

За пять лет с момента основания пользовательская база Binance выросла до 120 млн человек, а поддерживаемая компанией сеть BNB Chain с 2020 года обработала свыше 2,4 млрд транзакций. Об этом рассказал глава криптовалютной биржи Чанпэн Чжао.

Binance начала обслуживать клиентов в июле 2017 года. По словам Чжао, за этот срок платформа «превзошла его самые смелые ожидания».

Глава биржи отметил, что штат ее сотрудников вырос более чем в 200 раз, а на BNB Chain теперь работает свыше 1200 проектов. Он поделилися и другими показателями экосистемы:

Binance выпустила более 1,7 млн криптовалютных карт в европейском регионе. Объем платежей по пластику превысил $2 млрд;

через платежную систему Binance Pay провели около 17 млн транзакций совокупным объемом $12 млрд;

число еженедельных пользователей маркетплейса Binance NFT достигло 600 000. Объем операций в рамках IGO составил $1 млрд;

с января по июнь 2022 года количество активных пользователей сервиса Binance Earn выросло с 3,7 млн до 4,9 млн человек.

Чжао также рассказал, что компания собрала на благотворительность более 2,88 млн BTC (~$52,24 млрд). Бенефициарами соответствующих программ стали 1,8 млн человек.

Глава Binance отметил, что в следующие пять лет биржа сосредоточится на создании и развитии продуктов, которые «приносят ощутимую пользу людям». Он добавил, что компания будет сотрудничать с регуляторами и помогать другим игрокам отрасли.

Напомним, по словам Чжао, Binance намерена помочь участникам индустрии, которые испытывают «небольшой дефицит ликвидности», и ведет соответствующие переговоры с более чем 50 компаниями.