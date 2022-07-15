Чанпэн Чжао раскрыл показатели экосистемы Binance в честь пятилетнего юбилея компании
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Чанпэн Чжао раскрыл показатели экосистемы Binance в честь пятилетнего юбилея компании

Чанпэн Чжао раскрыл показатели экосистемы Binance в честь пятилетнего юбилея компании

Чанпэн Чжао раскрыл показатели экосистемы Binance в честь пятилетнего юбилея компании


За пять лет с момента основания пользовательская база Binance выросла до 120 млн человек, а поддерживаемая компанией сеть BNB Chain с 2020 года обработала свыше 2,4 млрд транзакций. Об этом рассказал глава криптовалютной биржи Чанпэн Чжао.


Binance начала обслуживать клиентов в июле 2017 года. По словам Чжао, за этот срок платформа «превзошла его самые смелые ожидания». 


Глава биржи отметил, что штат ее сотрудников вырос более чем в 200 раз, а на BNB Chain теперь работает свыше 1200 проектов. Он поделилися и другими показателями экосистемы:


  • Binance выпустила более 1,7 млн криптовалютных карт в европейском регионе. Объем платежей по пластику превысил $2 млрд;
  • через платежную систему Binance Pay провели около 17 млн транзакций совокупным объемом $12 млрд;
  • число еженедельных пользователей маркетплейса Binance NFT достигло 600 000. Объем операций в рамках IGO составил $1 млрд;
  • с января по июнь 2022 года количество активных пользователей сервиса Binance Earn выросло с 3,7 млн до 4,9 млн человек.

Чжао также рассказал, что компания собрала на благотворительность более 2,88 млн BTC (~$52,24 млрд). Бенефициарами соответствующих программ стали 1,8 млн человек. 


Глава Binance отметил, что в следующие пять лет биржа сосредоточится на создании и развитии продуктов, которые «приносят ощутимую пользу людям». Он добавил, что компания будет сотрудничать с регуляторами и помогать другим игрокам отрасли.


Напомним, по словам Чжао, Binance намерена помочь участникам индустрии, которые испытывают «небольшой дефицит ликвидности», и ведет соответствующие переговоры с более чем 50 компаниями.

# Экономика binance, bnb chain, чанпэн чжао, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Какую чудесную вещь можно сделать из смолы
Какую чудесную вещь можно сделать из смолы
Чанпэн Чжао раскрыл показатели экосистемы Binance в честь пятилетнего юбилея компании
Чанпэн Чжао раскрыл показатели экосистемы Binance в честь пятилетнего
Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Как правильно поливать малину, чтобы получить хороший урожай
Как правильно поливать малину, чтобы получить хороший урожай
Екатерина Варнава еще раз потерпела неудачу в личной жизни
Екатерина Варнава еще раз потерпела неудачу в личной жизни
Анатолий Белый прокомментировал свой уход из театра
Анатолий Белый прокомментировал свой уход из театра
Дочка Александра Серова высказалась о ссоре с отцом
Дочка Александра Серова высказалась о ссоре с отцом
Постройневшая Анна Нетребко восхитила фигурой в купальнике
Постройневшая Анна Нетребко восхитила фигурой в купальнике
Лариса Андерсен рассказала, что сулит пятница 15 июля 2022
Лариса Андерсен рассказала, что сулит пятница 15 июля 2022
Палата представителей приняла оборонный бюджет США на 2023 год
Палата представителей приняла оборонный бюджет США на 2023 год
Путин подписал закон об исполнении бюджета России за 2021 год
Путин подписал закон об исполнении бюджета России за 2021 год
Гендиректор преемника «Макдоналдса» в России объяснил проблемы с картошкой фри
Гендиректор преемника «Макдоналдса» в России объяснил проблемы с

Топ на сегодня

На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена Болотова
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена
Еврокомиссия сняла ограничения на железнодорожный транзит в Калининград
Еврокомиссия сняла ограничения на железнодорожный транзит в
Елена Малышева рассказала о новом обезьяньем вирусе
Елена Малышева рассказала о новом обезьяньем вирусе
Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова
Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова
Байден во время выступления в Израиле допустил оговорку на тему Холокоста
Байден во время выступления в Израиле допустил оговорку на тему

Еще по теме

Чанпэн Чжао раскрыл число удаленных сотрудников Binance
Чанпэн Чжао сообщил о планах по открытию штаб-квартиры Binance во Франции
Чанпэн Чжао: Binance планирует привлечь инвестиции от нескольких суверенных фондов
Чанпэн Чжао купил недвижимость в Дубае. СМИ допустили открытие офиса Binance в эмирате