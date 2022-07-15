Что запрещено и что делают в день Берегини 15 июля 2022 года: обряды для привлечения благополучия, народные приметы праздника
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Что запрещено и что делают в день Берегини 15 июля 2022 года: обряды для привлечения благополучия, народные приметы праздника

Что запрещено и что делают в день Берегини 15 июля 2022 года: обряды для привлечения благополучия, народные приметы праздника

Что запрещено и что делают в день Берегини 15 июля 2022 года: обряды для привлечения благополучия, народные приметы праздника

В пятницу, 15 июля, будет отмечаться народный праздник Берегини. Его название связано со славянским божеством, которое считается матерью всех духов. Она помогает людям во многих начинаниях, а также является защитницей и хранительницей земельных богатств. Узнайте что делают в день Берегини 15 июля 2022 года, чтобы привлечь внимание любимого и осуществилось сокровенное желание, а также какие существуют запреты и народные приметы праздника.

Запреты праздника

  • В этот день запрещается проводить любые крупные финансовые операции, в том числе и делать вклады. Считается, что они не принесут ожидаемый результат и повлекут за собой глубокие разочарования.
  • Нельзя бездельничать. Усердная работа, наоборот, приветствуется. Такие действия помогут привлечь удачу в жизнь человека. Если же этот день выдался выходным, можно сделать генеральную уборку дома, приготовить еду или затеять большую стирку.
  • Сегодня запрещается собирать урожай, ходить по траве и полям. Считается что защитница природы Берегиня за такие действия может наказать человека, впоследствии ему будут сниться страшные сны.
  • Нельзя причинять вред животным и птицам, поэтому поход на рыбалку и охоту нужно отложить.
  • Не стоит заводить споры и драться, особенно на природе. За такие действия Берегиня накажет человека, что повлечет за собой ухудшение всех сфер жизни.
  • Запрещается менять место жительства — это приведет к трудностям со здоровьем и финансовой сферой.
  • Без надобности нельзя рубить символ праздника – березу. Также запрещается ломать ее ветки, срывать листочки и нести их в дом, в противном случае его покинут семейное счастье и любовь.
  • Чтобы избежать заболевания зубов, нельзя в этот день врать, сплетничать и перекручивать события.
  • Нельзя купаться в природных водоемах. Согласно народному поверью, в этот праздник русалки зачастую утягивают плавающего на дно.

Что делают в день Берегини

С давних времен считалось, что Берегиня оберегает людей от бед и заболеваний, помогает им в любых начинаниях, поэтому с этим днем связано немало обрядов.

Загадывают сокровенное желание

В этот праздник с большим почтением люди относились к березе. У нее просили о любви, семейном благополучии, а также помочь в решении различных сложных задач. Для этого дерево обнимали и шепотом проговаривали свои просьбы. Чтобы поблагодарить березу за ее помощь, на ее ветки вешали ленточки или платки, либо же оставляли у ее основания яйца, выпечку или другие лакомства в качестве подношения.

Выполняют обряды на привлечение любимого

Чтобы привлечь внимание возлюбленного, молодые девицы брали ветку березы и прятали ее под порогом любимого человека. Взамен же они повязывали на ветку ленточку.


Есть и другой обряд на привлечение суженого. Для этого ветку березы нужно положить на пути у возлюбленного, а после того, как он ее перешагнет, забрать и спрятать в сухом месте и проговорить такие слова:

«Как этот прут сохнет, так пусть и он [здесь называлось имя юноши — ред.] от любви ко мне сохнет».

Считается, что после такого обряда молодец будет неравнодушен к девице.

Что еще разрешается делать 15 июля 2022 года

  • Этот день хорош не только для любовных обрядов, но и для романтических свиданий, объяснения в любви, планирования свадебной церемонии и начала совместного проживания.
  • Идеальное время для очистки от негативной энергии, снятия сглаза и порчи.
  • Подходящий день для омолаживающих и оздоровительных процедур.
  • Нужно обращать внимание на сон, который приснился в ночь на 15 июля. Он может раскрыть важную тайну, которая поможет решить сложный вопрос в жизни.
  • Можно сажать деревья. В древние времена считалось, что они будут оберегать от зла.
  • Чтобы укрепить здоровье, нужно в поле умыться родниковой водой, а капли вытереть вышитым полотенцем.

Народные приметы праздника

  • Появление росы на листьях и траве – к дождю.
  • Много муравьев трудятся возле своего жилища — погода будет ясной и теплой.
  • Зима и осень придут рано, если на листочках появляется желтый цвет.
  • Случайно встретить мать близкого друга, тещу или свекровь — сегодня будут неприятности.
  • На лесной поляне большой урожая ягод — зимой ждите сильные морозы.
  • Ясная погода будет, если в водоеме плещется сазан.
  • Обычно с 15 июля начинает «цвести» вода.
# Общество Приметы
По материалам: rsute

Последние новости

СМИ узнали содержимое седьмого пакета санкций ЕС
СМИ узнали содержимое седьмого пакета санкций ЕС
Что запрещено и что делают в день Берегини 15 июля 2022 года: обряды для привлечения благополучия, народные приметы праздника
Что запрещено и что делают в день Берегини 15 июля 2022 года: обряды
Сергей Жуков рассказал о своих детях
Сергей Жуков рассказал о своих детях
Иван Краско получил осложнение на легкие
Иван Краско получил осложнение на легкие
Мама Лизы Арзамасовой запечатлела своего внука в соломенной шляпке
Мама Лизы Арзамасовой запечатлела своего внука в соломенной шляпке
Ермакова проспорила Чистову дорогие часы
Ермакова проспорила Чистову дорогие часы
Минобороны: в ДНР российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов
Минобороны: в ДНР российские военные уничтожили три украинских склада
Как выглядит могила Крачковской: что там происходит и почему пропал крест
Как выглядит могила Крачковской: что там происходит и почему пропал
Аналитик рассказал россиянам о способе спрогнозировать курс рубля
Аналитик рассказал россиянам о способе спрогнозировать курс рубля
Игроки с Xbox Series X | S жалуются на техническое исполнение Escape Academy — новинки Game Pass
Игроки с Xbox Series X | S жалуются на техническое исполнение Escape
Экономист заявил о превратившихся в политическое кладбище санкциях против России
Экономист заявил о превратившихся в политическое кладбище санкциях
Какую чудесную вещь можно сделать из смолы
Какую чудесную вещь можно сделать из смолы

Топ на сегодня

На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена Болотова
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена
Еврокомиссия сняла ограничения на железнодорожный транзит в Калининград
Еврокомиссия сняла ограничения на железнодорожный транзит в
Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова
Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова
Объем венчурного финансирования в криптоиндустрии упал до минимума за год
Объем венчурного финансирования в криптоиндустрии упал до минимума за
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии

Еще по теме

В день Берегини, отмечаемый 15 июля 2022 года, женщины старались приворожить избранника
Что можно и нельзя делать в праздник Летние Кузьминки 14 июля 2022 года
История, традиции и приметы церковного праздника 15 июля 2022 года
Старый Новый год — 2022: приметы на удачу и деньги