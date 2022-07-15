Что запрещено и что делают в день Берегини 15 июля 2022 года: обряды для привлечения благополучия, народные приметы праздника

В пятницу, 15 июля, будет отмечаться народный праздник Берегини. Его название связано со славянским божеством, которое считается матерью всех духов. Она помогает людям во многих начинаниях, а также является защитницей и хранительницей земельных богатств. Узнайте что делают в день Берегини 15 июля 2022 года, чтобы привлечь внимание любимого и осуществилось сокровенное желание, а также какие существуют запреты и народные приметы праздника.

Запреты праздника

В этот день запрещается проводить любые крупные финансовые операции, в том числе и делать вклады. Считается, что они не принесут ожидаемый результат и повлекут за собой глубокие разочарования.

Нельзя бездельничать. Усердная работа, наоборот, приветствуется. Такие действия помогут привлечь удачу в жизнь человека. Если же этот день выдался выходным, можно сделать генеральную уборку дома, приготовить еду или затеять большую стирку.

Сегодня запрещается собирать урожай, ходить по траве и полям. Считается что защитница природы Берегиня за такие действия может наказать человека, впоследствии ему будут сниться страшные сны.

Нельзя причинять вред животным и птицам, поэтому поход на рыбалку и охоту нужно отложить.

Не стоит заводить споры и драться, особенно на природе. За такие действия Берегиня накажет человека, что повлечет за собой ухудшение всех сфер жизни.

Запрещается менять место жительства — это приведет к трудностям со здоровьем и финансовой сферой.

Без надобности нельзя рубить символ праздника – березу. Также запрещается ломать ее ветки, срывать листочки и нести их в дом, в противном случае его покинут семейное счастье и любовь.

Чтобы избежать заболевания зубов, нельзя в этот день врать, сплетничать и перекручивать события.

Нельзя купаться в природных водоемах. Согласно народному поверью, в этот праздник русалки зачастую утягивают плавающего на дно.

Что делают в день Берегини

С давних времен считалось, что Берегиня оберегает людей от бед и заболеваний, помогает им в любых начинаниях, поэтому с этим днем связано немало обрядов.

Загадывают сокровенное желание

В этот праздник с большим почтением люди относились к березе. У нее просили о любви, семейном благополучии, а также помочь в решении различных сложных задач. Для этого дерево обнимали и шепотом проговаривали свои просьбы. Чтобы поблагодарить березу за ее помощь, на ее ветки вешали ленточки или платки, либо же оставляли у ее основания яйца, выпечку или другие лакомства в качестве подношения.

Выполняют обряды на привлечение любимого

Чтобы привлечь внимание возлюбленного, молодые девицы брали ветку березы и прятали ее под порогом любимого человека. Взамен же они повязывали на ветку ленточку.





Есть и другой обряд на привлечение суженого. Для этого ветку березы нужно положить на пути у возлюбленного, а после того, как он ее перешагнет, забрать и спрятать в сухом месте и проговорить такие слова:

«Как этот прут сохнет, так пусть и он [здесь называлось имя юноши — ред.] от любви ко мне сохнет».

Считается, что после такого обряда молодец будет неравнодушен к девице.

Что еще разрешается делать 15 июля 2022 года

Этот день хорош не только для любовных обрядов, но и для романтических свиданий, объяснения в любви, планирования свадебной церемонии и начала совместного проживания.

Идеальное время для очистки от негативной энергии, снятия сглаза и порчи.

Подходящий день для омолаживающих и оздоровительных процедур.

Нужно обращать внимание на сон, который приснился в ночь на 15 июля. Он может раскрыть важную тайну, которая поможет решить сложный вопрос в жизни.

Можно сажать деревья. В древние времена считалось, что они будут оберегать от зла.

Чтобы укрепить здоровье, нужно в поле умыться родниковой водой, а капли вытереть вышитым полотенцем.

Народные приметы праздника