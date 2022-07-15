Чулпан Хаматова продолжила зарабатывать в России

Скоро состоится премьера фильма с актрисой Чулпан Хаматовой. Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» заявила, что в скором времени в кино выйдет сразу несколько новых картин с участием Чулпан Хаматовой. «Актриса Чулпан Хаматова, сбежавшая в Латвию и называвшая звание народной артистки «бредом», продолжает зарабатывать на этом самом народе», сказала Алена Жигалова.По словам Жигаловой, совсем скоро зрители увидят картину «Просточеловек» с участием Хаматовой. Причем в недалеком будущем выйдет еще минимум три фильма с участием этой актрисы. Их производство пока не окончено, а в будущем состоится показ в кинотеатрах. «Интересно, как скоро Чулпан назовет «бредом» выпуск фильмов с ее участием на территории нашей страны?» — задалась вопросом Жигалова. Напомним, что Чулпан Хаматова проживает в Латвии. Она не раз негативно за последние месяцы высказывалась о России.