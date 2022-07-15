CoinFLEX возобновит вывод средств в ограниченном режиме
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CoinFLEX возобновит вывод средств в ограниченном режиме

CoinFLEX возобновит вывод средств в ограниченном режиме


15 июля платформа криптовалютных деривативов CoinFLEX возобновит вывод пользовательских средств, установив лимит на соответствующие операции в размере 10% от совокупного депозита. 


«Мы сделаем доступными для снятия 10% активов на пользовательских балансах, за исключением flexUSD, которые не могут быть выведены до дальнейшего уведомление», — говорится в заявлении компании.


Оставшиеся 90% активов заблокируют на счетах клиентов. Эти средства будут отображаться на балансе, однако останутся недоступными для совершения каких-либо операций с ними.


24 июня 2022 года CoinFLEX приостановила вывод средств пользователей из-за «экстремальных рыночных условий» и «неопределенности в отношении контрагента». Для решения возникших проблем компания анонсировала запуск токена Recovery Value USD (rvUSD).


Позже глава платформы Марк Лэмб рассказал, что упомянутым контрагентом является основатель Bitcoin.com Роджер Вер, который задолжал CoinFLEX $47 млн. Поскольку «Биткоин-Иисус» не выполнил свои обязательства, компания направила ему уведомление о дефолте.


Напомним, в июле CoinFLEX обратилась в Гонконгский международный арбитражный центр, чтобы взыскать задолженность с Вера.

# Экономика coinflex, новости
По материалам: ForkLog

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