Действенные способы, чтобы самостоятельно снять кольцо с опухшего пальца

С наступлением лета у многих людей опухают пальцы. Из-за этого порой бывает трудно снять кольцо. Это универсальное украшение, которое носят как женщины, так и представители сильного пола. И летом особенно хочется похвастаться красивым колечком, но налившиеся пальцы не дают такой возможности.

Как с отекшего пальца снять кольцо

Есть действенные способы, которыми можно пользоваться, если вы ощущаете, что кольцо туго сидит на пальце, доставляя дискомфорт. В подобном случае помогут следующие способы:

Вода . Достаточно подержать руку в прохладной воде на протяжении десяти минут и попытаться снять кольцо. В качестве другого варианта стоит применить лед.

. Достаточно подержать руку в прохладной воде на протяжении десяти минут и попытаться снять кольцо. В качестве другого варианта стоит применить лед. Мазь, крем и масло . Жирную массу нужно нанести на палец. После этого попытаться прокрутить кольцо, пока оно не начнет более легко двигаться.

. Жирную массу нужно нанести на палец. После этого попытаться прокрутить кольцо, пока оно не начнет более легко двигаться. Моющее средство или мыло. Подойдет любой пенный раствор, который нужно нанести на палец. Он должен подействовать так же, как и крем.





В качестве еще одного варианта можно рассмотреть соль. Она тоже хорошо помогает при отеках пальцев. В ванночку насыпать немного соли, опустить палец и подержать его несколько минут, после чего снять кольцо.

Если его не получится снять с пальца из-за жары, нужно поднять руки выше сердца. Приток крови к руке снизится и отек спадет, после чего можно будет легче избавиться от кольца.

Как снять кольцо с пальца с помощью нитки и скотча

Необходимо продеть нитку в булавку и протолкнуть ее под колечко. Один конец нужно держать большим пальцем, а другой крутить вокруг того пальца, на котором находится кольцо. Если будет отекать часть пальца над кольцом, не стоит нервничать – это нормально.





После того, как закончите наматывать, нужно зафиксировать конец нитки между средним и безымянными пальцами. Второй конец начинать аккуратно тянуть, прокручивая вокруг пальца. По мере вытаскивания нитки, кольцо будет приближаться к ногтю, и в итоге соскочит с пальца.

Интересным методом считается скотч, который часто может быть эффективным, когда уже ничего не помогает. Для этого необходимо взять простой скотч и обмотать им кожу от ногтя до самого кольца. Если выйдет, нужно часть скотча засунуть под кольцо. После этого стоит намылить руки и начать крутить колечко. После того, как украшение полностью окажется над скотчем, снять его будет очень легко.

Что делать, если не выходит снять кольцо самостоятельно

Если ваши попытки не дают никакого результата, а палец только начинает наливаться, нужно срочно обратиться за помощью в местную службу спасения. Подобные услуги также предоставляют частные спасательные службы.





С применением специального приспособления спасатели перережут кольцо, не зацепив кожу. Вместе с тем, они смогут оценить общее состояние пальца и, может быть, посоветуют обратиться в доктору – хирургу или травматологу.

Стоит отметить, что причиной застревания кольца является не только жара, но и неподходящий размер украшения. Часто бывает так, что очень понравилось кольцо, но остался только один размер, или украшение было преподнесено в подарок и не подошло. Очень большой соблазн оставить его себе. Но нужно всегда носить кольца своего размера или раскатывать их у ювелира.

Пальцы должны отдыхать от украшений. После того, как вы вернулись домой, нужно снимать их, чтобы они не мешали во время бытовых дел. Если вы знаете, что ваш организм склонен к отекам, в жару вовсе не стоит носить кольца. Также необходимо убедиться в том, что у вас нет аллергической реакции на металл, из которого сделано кольцо, ведь это также способствует опуханию пальцев.