День 15 июля в истории

85 лет назад (1937) состоялось торжественное открытие канала Москва — Волга

В июне 1931 года пленум ЦК ВКП(б) принял решение о строительстве канала Москва — Волга, в феврале 1932 года строительство канала было включено в число «ударных объектов», в связи с чем был организован Дмитровский исправительно-трудовой лагерь. По оценкам современников, через пятилетнюю стройку канала прошли 600-700 тысяч заключенных.

17 апреля 1937 года всю трассу канала Москва — Волга заполнили водой, а уже через три месяца — 12 июля 1937 года — состоялось торжественное открытие объекта. В 1947 году он был переименован в Канал им. Москвы.

Канал расположен в Московской и Тверской областях России, частично протекает по Москве. Его длина достигает 128 километров, ширина по поверхности — 85 метров, по дну — 45 метров, глубина — 5,5 метра. Дает Москве более 60% всей потребляемой питьевой и промышленной воды.

65 лет назад (1957) основан первый государственный испытательный космодром «Пле­сецк»

Плесецк — самый северный космодром на планете. Он расположен в центральной части Архангельской области. Общая площадь космодрома достигает 1762 км², а его территория относится к городскому округу Мирный. На космодроме эксплуатируются ракеты-носители легкого класса «Ангара-1.2», «Союз-2.1в», «Рокот», среднего класса — «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», тяжелого класса — «Ангара-А5».

Свою историю космодром ведет с 11 января 1957 года, когда было принято решение о создании первого в СССР войскового ракетного соединения, вооруженного межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7 и Р-7А. Формирование соединения начато 15 июля 1957 года. В этот день первый командир «Ангары», полковник Михаил Григорьев, подписал приказ №1 о своем вступлении в должность. Теперь этот день отмечается как ежегодный праздник космодрома Плесецк.

К 2017 году с территории космодрома выведено на околоземные орбиты свыше 2000 космических аппаратов различного назначения, проведено около 1600 пусков ракет-носителей и около 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет, испытано 11 космических ракетных комплексов и 60 типов космических аппаратов.

25 лет (1997) назад убит итальянский модельер Джанни Версаче

Основатель компании Versace, выпускающей одежду, косметику, парфюмерию и предметы интерьера, был застрелен серийным убийцей Эндрю Кьюнененом утром 15 июля 1997 года на ступенях своего особняка в американском штате Флорида после возвращения с прогулки. Обычно модельер посылал за утренними газетами в кофейню своего ассистента, но в тот роковой день решил самостоятельно сходить туда.

Спустя восемь дней Кьюненен покончил жизнь самоубийством в плавучем доме, который окружила полиция. По версии следствия, убийца и его жертва были знакомы, однако достоверно неизвестно, какие отношения их связывали.

Тело Джанни Версаче кремировали, а прах захоронили в семейном склепе у итальянского озера Комо.