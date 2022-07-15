Дочка Александра Серова высказалась о ссоре с отцом

Певец Александр Серов выгнал дочку из дома. В прошлые выходные дочь Александра Серова рассказала, что ей пришлось съехать от звездного родителя. Мишель призналась, что это предложил сделать сам отец, причем она должна была съехать очень быстро, дня за три. После этого появились слухи, что музыкант и его дочь сильно поссорились, это и стало причиной такого переезда. Сегодня Мишель прокомментировала эти слухи и заявила, что нисколько не обижается на своего отца. «Мы не ссорились, как все думают. К просьбе папы я отнеслась с пониманием. В конце концов, за его жилье никто не держался. Да, было немного дискомфортно, но я же не буду препятствовать желанию отца. Это было бы странно. Нам ведь есть где жить! Мы с папой созваниваемся, а недавно я к нему приезжала», — уточнила девушка.Мишель назвала и причину, по которой Александр Серов попросил ее съехать – он до сих пор восстанавливается после коронавируса, который перенес очень тяжело. Он хочет набраться сил в тишине и спокойствии. «Все знают, что папа непросто переболел, лежал в больнице. Я это все прекрасно понимаю. У меня, кроме папы, еще и многие друзья переболели. Все рассказывают, как это сложно. А нас ведь много народу: мы с мужем и детьми, няни, да и гости к нам иногда приходят. В общем, папа попросил нас переехать на неопределенное время. Поэтому мы собрали вещи и переехали. Да, наш переезд был достаточно стремительным, но в принципе все у нас нормально. Папа нам даже дал своих помощников для переезда», — рассказала Мишель в интервью Prozvezd. Тем самым она развеяла слухи, что Александр Серов отправил дочку из дома по причине того, что он завел новый роман. Ведь на днях 68-летний артист появился на публике с красоткой, которая младше его на 26 лет. Речь идет о солистке Большого театра.