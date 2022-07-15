Дочка Александра Серова высказалась о ссоре с отцом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Александра Серова высказалась о ссоре с отцом

Дочка Александра Серова высказалась о ссоре с отцом
Певец Александр Серов выгнал дочку из дома. В прошлые выходные дочь Александра Серова рассказала, что ей пришлось съехать от звездного родителя. Мишель призналась, что это предложил сделать сам отец, причем она должна была съехать очень быстро, дня за три. После этого появились слухи, что музыкант и его дочь сильно поссорились, это и стало причиной такого переезда. Сегодня Мишель прокомментировала эти слухи и заявила, что нисколько не обижается на своего отца. «Мы не ссорились, как все думают. К просьбе папы я отнеслась с пониманием. В конце концов, за его жилье никто не держался. Да, было немного дискомфортно, но я же не буду препятствовать желанию отца. Это было бы странно. Нам ведь есть где жить! Мы с папой созваниваемся, а недавно я к нему приезжала», — уточнила девушка.
Мишель назвала и причину, по которой Александр Серов попросил ее съехать – он до сих пор восстанавливается после коронавируса, который перенес очень тяжело. Он хочет набраться сил в тишине и спокойствии. «Все знают, что папа непросто переболел, лежал в больнице. Я это все прекрасно понимаю. У меня, кроме папы, еще и многие друзья переболели. Все рассказывают, как это сложно. А нас ведь много народу: мы с мужем и детьми, няни, да и гости к нам иногда приходят. В общем, папа попросил нас переехать на неопределенное время. Поэтому мы собрали вещи и переехали. Да, наш переезд был достаточно стремительным, но в принципе все у нас нормально. Папа нам даже дал своих помощников для переезда», — рассказала Мишель в интервью Prozvezd. Тем самым она развеяла слухи, что Александр Серов отправил дочку из дома по причине того, что он завел новый роман. Ведь на днях 68-летний артист появился на публике с красоткой, которая младше его на 26 лет. Речь идет о солистке Большого театра.
# Шоу-бизнес Серов Александр
По материалам: z-aya

Последние новости

Какую чудесную вещь можно сделать из смолы
Какую чудесную вещь можно сделать из смолы
Чанпэн Чжао раскрыл показатели экосистемы Binance в честь пятилетнего юбилея компании
Чанпэн Чжао раскрыл показатели экосистемы Binance в честь пятилетнего
Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Как правильно поливать малину, чтобы получить хороший урожай
Как правильно поливать малину, чтобы получить хороший урожай
Екатерина Варнава еще раз потерпела неудачу в личной жизни
Екатерина Варнава еще раз потерпела неудачу в личной жизни
Анатолий Белый прокомментировал свой уход из театра
Анатолий Белый прокомментировал свой уход из театра
Дочка Александра Серова высказалась о ссоре с отцом
Дочка Александра Серова высказалась о ссоре с отцом
Постройневшая Анна Нетребко восхитила фигурой в купальнике
Постройневшая Анна Нетребко восхитила фигурой в купальнике
Лариса Андерсен рассказала, что сулит пятница 15 июля 2022
Лариса Андерсен рассказала, что сулит пятница 15 июля 2022
Палата представителей приняла оборонный бюджет США на 2023 год
Палата представителей приняла оборонный бюджет США на 2023 год
Путин подписал закон об исполнении бюджета России за 2021 год
Путин подписал закон об исполнении бюджета России за 2021 год
Гендиректор преемника «Макдоналдса» в России объяснил проблемы с картошкой фри
Гендиректор преемника «Макдоналдса» в России объяснил проблемы с

Топ на сегодня

На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена Болотова
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена
Еврокомиссия сняла ограничения на железнодорожный транзит в Калининград
Еврокомиссия сняла ограничения на железнодорожный транзит в
Елена Малышева рассказала о новом обезьяньем вирусе
Елена Малышева рассказала о новом обезьяньем вирусе
Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова
Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова
Байден во время выступления в Израиле допустил оговорку на тему Холокоста
Байден во время выступления в Израиле допустил оговорку на тему

Еще по теме

Александр Серов выгнал дочь из дома
Александр Серов заставил дочь выехать из своего дома: причины
Дочка Александра Серова сбежала от папы
Дочь Александра Серова высказалась о его любовнице