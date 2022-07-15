Домогаров попал в переплет. Тайны сериала «Капкан на судью»

Сериал «Капкан на судью» обещает стать важным кинематографическим событием. Еще бы, ведь главные роли исполнили звезды первой величины.

С 15 июля в онлайн-кинотеатре KION выходит сериал «Капкан на судью» с Александром Домогаровым, Викторией Толстогановой и Александром Горбатовым в главных ролях. По сюжету к принципиальному и честному судье Нестерову в дом приходит беда — некто похищает его дочь Аню. Судья едва отметил 55-летний юбилей в кругу близких и родных людей, а теперь вынужден разыскивать дочь, параллельно с этим надеясь, что его темные секреты из далекого прошлого останутся нетронутыми. Но за дело о похищении девушки берется опытный следователь, майор Забелин. Благодаря его упорству тайны судьи, которого нельзя было заподозрить даже во взятке, вылезут наружу.

«СтарХит» пообщался с создателями сериала, чтобы выяснить, как же он создавался. Действие в сериале происходит в безымянном приморском городе в одном из регионов России. Для съемок рассматривали разные города, расположенные около водных пространств. В конечном счете основной локацией стал Сестрорецк, город в Ленинградской области. Приморские панорамы, а также маяк, который является важным для сюжета объектом, снимались на Ладожском озере.

Съемочный процесс занял три месяца. По мнению режиссера, это достаточно малый период, когда речь заходит о масштабном сериале, действие которого разворачивается сразу в нескольких локациях. Благодаря сплоченной работе группы и грамотному планированию рабочих смен команде сериала удалось уложиться в график.

Поиски локаций несколько затянулись. В сценарии, по словам режиссера, были довольно детально описаны потенциальные места для съемок. Локейшн-менеджеры подбирали сразу несколько вариантов. В результате на Ладожском озере был найден остров Сухо. Это насыпной искусственный остров, расположенный в 20 километров от берега, а нем красуется одинокий маяк.

Что касается внутренних помещений и экстерьеров, то режиссер вместе с оператором-постановщиком и художником хотели воссоздать убранство в стиле советского конструктивизма. Поэтому искали по всему Сестрорецку подходящие помещения, которые бы либо сразу подходили под описания, либо нуждались в небольшой переделке. В целом создателям хотелось сохранить питерский дух истории, но все экстерьеры отсылают именно к советскому конструктивизму.

Работа с актерами велась плодотворно. Исполнители главных ролей вместе с режиссерами обсуждали образы своих персонажей, добавляли в характер, описанный в сценарии, некоторые личностные черты. Из-за плотного графика съемок большого количества времени для читок и репетиций не было. Но актеры ответственно подходили к съемкам, заранее прогоняя текст и обсуждая необходимый эмоциональный настрой. При этом сложных эпизодов, когда актерам приходилось бы играть одну сцену по 10-20 дублей, практически не было.

Пожалуй, основной трудностью в процессе создания сериала стала природная стихия. Добраться до самого маяка было целым приключением: корабль в нормальную погоду вез их четыре часа в одну сторону и шесть часов обратно. При этом был период, когда смены приходилось и вовсе переносить — Ладожское озеро замкнутое, оно долго успокаивается после сильных ветров. Группа ждала несколько безветренных дней, чтобы вернуться на маяк.

В результате, чтобы уложиться в график, часть событий, происходящих с Аней на маяке, снимали на LED-экранах. В павильоне соорудили фонарь маяка, максимально воссоздав антураж. Собственно, на LED-экранах снимали только два съемочных дня: фонарь и проезды машин.

Для нескольких эпизодов техническая команда сериала соорудила подводный мост на берегу реки. Визуально о нем ничего не напоминало, однако персонажи в кадре в буквальном смысле ходили по воде. Благодаря монтажу и обработке на постпродакшне подводное сооружение никак не заметить.