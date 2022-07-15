EA одобряет разработку одиночных игр только при потенциальных продажах выше 10 млн копий
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EA одобряет разработку одиночных игр только при потенциальных продажах выше 10 млн копий

EA одобряет разработку одиночных игр только при потенциальных продажах выше 10 млн копий


Издательство Electronic Arts недавно в официальном Twitter-аккаунте «посмеялось» над любителями одиночных игр. Это привело к негодованию со стороны игроков, которые были удивлены позицией издательства. В том числе, это вызвало вопросы и у студий EA, которые сейчас работают над одиночными проектами.

Бывший редактор GameInformer Имран Хан и игровой инсайдер Джефф Грабб обсудили в подкасте Giant Bomb позицию EA по поводу одиночных игр. Имран Хан заявил, что позиция Electronic Arts по поводу запуска в разработку одиночных игр довольно простая: если игра потенциально продастся тиражом выше 10 миллионов копий (и принесет хороший доход без DLC) — ей дадут «зеленый свет». Касается такая планка по продажам высокобюджетных AAA-игр.

Имран Хан отмечает, что EA получает основной доход от мультиплеерных проектов, но полностью от одиночных она пока не отказывается. Однако, планка в 10 миллионов продаж сводит на минимум количество франшиз, которые могут быть запущены в производство. Имран Хан отмечает, что EA за последние годы отменила множество проектов, которые были завернуты на этапе представленной концепции аналитиками издательства по продажам.

Стоит сказать, что сейчас студии EA работают над 4 крупными одиночными играми — Dragon Age: Dreadwolf, новый Mass Effect, ремейк Dead Space, Star Wars Jedi: Survivor.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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