Екатерина Варнава еще раз потерпела неудачу в личной жизни

Актриса Екатерина Варнава, по слухам, вышла замуж и развелась. Артистка переживает новую любовную драму. Артистка, мечтающая о детях и крепкой семье, похоже, снова осталась одна. Слухи об этом облетели как светскую тусовку, так и СМИ. Не так давно Варнава резко перестала выходить в свет в компании Александра Молочникова. Сперва окружающие думали, что режиссер просто очень занят и ему не до прогулок по красным дорожкам. Но позже многие обратили внимание на интересный факт: звезда Comedy Woman удалила из своего микроблога все совместные фото с Молочниковым. Уже потом фанаты заметили, что Екатерина ещё и удалила страницу Александра из своих подписок. Режиссер поступил аналогично и тоже вычеркнул экс-невесту из своей жизни. При этом оба не комментируют события личной жизни, поэтому можно только догадываться о том, из-за чего они расстались.«В тусовке шепчутся, что пара успела пожениться, но всего через пару месяцев после скромной свадьбы Варнава ушла. Александр загулял, что ли?», — пишет источник о личной жизни Варнавы, сообщает Telegram-канала «НеМалахов».. Варнава, напомним, закрутила роман с театральным деятелем весной 2020 года. Они познакомились за кулисами проекта «Танцы со звездами» и продолжили общение в более неформальной обстановке. Статус своих отношений они рассекретили только через полгода. В своих интервью юмористка говорила о том, что она видит себя матерью детей Молочникова.