Ермакова проспорила Чистову дорогие часы
Сегодня, 04:45 Вадим Карасев
Недавно выяснилось, к чему привели скитания бывших домовцев по магазинам столицы и подземным переходам. В итоге Надежда Ермакова все-таки проспорила Даниэлю Чистову и была вынуждена подарить ему дорогостоящие часы. Недавно выяснилось, к чему привели скитания бывших домовцев по магазинам столицы и подземным переходам. В итоге Надежда Ермакова все-таки проспорила Даниэлю Чистову и была вынуждена подарить ему дорогостоящие часы. Точнее, по заверениям девушки, часы от известного яблочного бренда, но отличаются выгодной ценой. В итоге Надя со своим избранником отправилась в Санкт-Петербург, куда и заказала доставку, попутно сделав рекламу этих часов.
Как итог: Ермаковой удалось значительно повысить активность в своих социальных сетях, дополнительно заработать на рекламе часов и вывезла болезного Даниэля Чистова на отдых, хотя после ухода с теле стройки он вряд ли хоть раз уставал.
Как оказалось, данный спор был весьма неприятным для Надежды Ермаковой, которой уже почти сорок лет. Однако в итоге ей понравилось наблюдать за Даниэлем Числовым с неоновыми салатовыми ногтями, когда он пел в переходе. Самой ей тоже понравилось носить костюм Марфуши из Морозко или кролика.
В итоге Надя проиграла после того, как Даня предложил ей покраситься в брюнетку или сделать очень короткую стрижку. В итоге данная история завершилась. Теперь хитрая Надя решила потребовать ответный сюрприз от Чистова.
По материалам: life-dom2