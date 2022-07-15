Ермакова проспорила Чистову дорогие часы
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Ермакова проспорила Чистову дорогие часы

Ермакова проспорила Чистову дорогие часы
Недавно выяснилось, к чему привели скитания бывших домовцев по магазинам столицы и подземным переходам. В итоге Надежда Ермакова все-таки проспорила Даниэлю Чистову и была вынуждена подарить ему дорогостоящие часы. Недавно выяснилось, к чему привели скитания бывших домовцев по магазинам столицы и подземным переходам. В итоге Надежда Ермакова все-таки проспорила Даниэлю Чистову и была вынуждена подарить ему дорогостоящие часы. Точнее, по заверениям девушки, часы от известного яблочного бренда, но отличаются выгодной ценой. В итоге Надя со своим избранником отправилась в Санкт-Петербург, куда и заказала доставку, попутно сделав рекламу этих часов.

Как итог: Ермаковой удалось значительно повысить активность в своих социальных сетях, дополнительно заработать на рекламе часов и вывезла болезного Даниэля Чистова на отдых, хотя после ухода с теле стройки он вряд ли хоть раз уставал.

Как оказалось, данный спор был весьма неприятным для Надежды Ермаковой, которой уже почти сорок лет. Однако в итоге ей понравилось наблюдать за Даниэлем Числовым с неоновыми салатовыми ногтями, когда он пел в переходе. Самой ей тоже понравилось носить костюм Марфуши из Морозко или кролика.

В итоге Надя проиграла после того, как Даня предложил ей покраситься в брюнетку или сделать очень короткую стрижку. В итоге данная история завершилась. Теперь хитрая Надя решила потребовать ответный сюрприз от Чистова.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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