Евросоюз передумал отправлять Украине 9 млрд евро

Вадим Карасев

Евросоюз направит на помощь Украине не 9 млрд евро, а 1 млрд. Решение о таком сильном сокращении поддержки обусловлено серьезными проблемами в самом ЕС, сообщает Bloomberg.

"Крупная помощь Украине, которую Евросоюз обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем".

Около двух месяцев назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине 9 млрд евро в качестве экстренных кредитов. На сегодняшний день блок договорился лишь о первоначальном транше, покрывающем девятую часть этой суммы.

Дело в том, что украинский кризис сильно ударил по странам Евросоюза. Лидеры ЕС опасаются ослабления народной поддержки Украины на фоне того, что энергоносители становятся все более дорогими и дефицитными.

Причем некоторые члены ЕС поражены предложением ЕК профинансировать большую часть плана по восстановлению Украины. Напомним, что Киев требует на эти цели $750 млрд.

"Предложение Еврокомиссии напугало некоторых членов ЕС, опасающиеся огромных усилий, необходимых для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией", - говорится в публикации.

Евросоюз решил переложить на Россию обязанности по восстановлению Украины. Еврокомиссар Дидье Рейндерс заявил, что ЕС будет блокировать активы Банка России, если Москва не станет участвовать в такой поддержке Киева.