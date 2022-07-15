Financial Times: Celsius задолжала $439 млн финансовой компании EquitiesFirst
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Financial Times: Celsius задолжала $439 млн финансовой компании EquitiesFirst

Financial Times: Celsius задолжала $439 млн финансовой компании EquitiesFirst


Криптолендинговая платформа Celsius Network задолжала частной финансовой компании EquitiesFirst $439 млн. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. 


В четверг Celsius и некоторые ее дочерние компании подали ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка. Согласно документам, по состоянию на 13 июля обязательства платформы превышают находящиеся на балансе активы почти на $1,2 млрд.


В ходатайстве также упомянута «частная кредитная платформа», услугами которой Celsius пользовалась для финансирования своей деятельности с сентября 2019 по февраль 2021 года. Обеспечением по займам выступала криптовалюта.


В июле 2021 года Celsius попыталась погасить один из своих займов и возвратить залог, однако «кредитор не смог своевременно вернуть компании активы», говорится в документах. В результате на платформе «повис» необеспеченный долг в размере $509 млн.


С сентября 2021 года платформа постепенно сокращала сумму задолженности. Текущие выплаты превышают $5 млн в месяц. На момент подачи заявления задолженность Celsius составляла $439 млн — $361 млн в фиатной валюте и 3765 BTC. 


Собеседники FT рассказали, что «частной кредитной платформой» является компания EquitiesFirst из Индианаполиса. Последняя основана в 2002 году Александром Кристи и специализируется на выдаче кредитов под залог акций компаний.


«Мы ведем постоянные переговоры с нашим клиентом, обе стороны согласились продлить наши обязательства», — заявил представитель EquitiesFirst журналистам.


В апрельском интервью Hubbis управляющий директор EquitiesFirst в Сингапуре Джонни Хенг отметил, что в 2016 году компания также начала выдавать займы под залог криптовалюты. 


Напомним, в июле 2022 года DeFi-подрядчик Celsius KeyFi Inc. подал иск против лендинговой платформы, обвинив ее в отказе выполнять контрактные обязательства.

# Экономика celsius network, новости
По материалам: ForkLog

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