Financial Times: Celsius задолжала $439 млн финансовой компании EquitiesFirst

Криптолендинговая платформа Celsius Network задолжала частной финансовой компании EquitiesFirst $439 млн. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

В четверг Celsius и некоторые ее дочерние компании подали ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка. Согласно документам, по состоянию на 13 июля обязательства платформы превышают находящиеся на балансе активы почти на $1,2 млрд.

В ходатайстве также упомянута «частная кредитная платформа», услугами которой Celsius пользовалась для финансирования своей деятельности с сентября 2019 по февраль 2021 года. Обеспечением по займам выступала криптовалюта.

В июле 2021 года Celsius попыталась погасить один из своих займов и возвратить залог, однако «кредитор не смог своевременно вернуть компании активы», говорится в документах. В результате на платформе «повис» необеспеченный долг в размере $509 млн.

С сентября 2021 года платформа постепенно сокращала сумму задолженности. Текущие выплаты превышают $5 млн в месяц. На момент подачи заявления задолженность Celsius составляла $439 млн — $361 млн в фиатной валюте и 3765 BTC.

Собеседники FT рассказали, что «частной кредитной платформой» является компания EquitiesFirst из Индианаполиса. Последняя основана в 2002 году Александром Кристи и специализируется на выдаче кредитов под залог акций компаний.

«Мы ведем постоянные переговоры с нашим клиентом, обе стороны согласились продлить наши обязательства», — заявил представитель EquitiesFirst журналистам.

В апрельском интервью Hubbis управляющий директор EquitiesFirst в Сингапуре Джонни Хенг отметил, что в 2016 году компания также начала выдавать займы под залог криптовалюты.

Напомним, в июле 2022 года DeFi-подрядчик Celsius KeyFi Inc. подал иск против лендинговой платформы, обвинив ее в отказе выполнять контрактные обязательства.