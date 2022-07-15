Футбольный тренер Георгий Ярцев скончался на 75-м году жизни

Несколько минут назад стало известно о смерти Георгия Ярцева. Знаменитый тренер ушел из жизни в Москве в возрасте 74 лет.

Георгий Александрович умер от острой сердечной недостаточности. Еще на днях тренер давал интервью и комментировал спортивные события, а сегодня его не стало.

Ярцев — бывший футболист, экс-тренер сборной России и мастер спорта. Под его руководством московский «Спартак» в 1996 году стал чемпионом, а «Динамо» в 1999 году — финалистом Кубка страны. В 2003-м Георгий Александрович вывел национальную сборную в финальную часть Евро-2004.

У тренера остались жена Любовь и дочь Ксения. В 2007 году сын Ярцева Александр был найден мертвым в собственной квартире со следами насильственной смерти.

Примечательно, что Георгий Александрович являлся одним из первых тренеров Александра Козлова, который умер днем 15 июля из-за оторвавшегося тромба. По предварительной версии, 29-летний футболист после тренировки отправился на массаж, где его сердце и остановилось.