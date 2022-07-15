Гендиректор преемника «Макдоналдса» в России объяснил проблемы с картошкой фри

Вадим Карасев

Глава «Вкусно — и точка» Пароев: мировые производители отказались поставлять картофель фри

Проблемы с картошкой фри в российских ресторанах преемника «Макдоналдса» вызваны отказом крупнейших иностранных производителей поставлять данную продукцию в Россию. Об этом рассказал РБК гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев.

Он пояснил, что штаб-квартиры этих компаний находятся в недружественных странах. Из-за этого невозможно получить картофель фри даже от тех фабрик, которые располагаются в дружественных странах, добавил Пароев. Гендиректор сети отметил, что в этом году в России неурожайный год. При этом наблюдается нехватка именно тех сортов, которые используют заведения сети.

Кроме того, Пароев отметил, что в следующем урожайном году будет наблюдаться проблема нехватки в России мощностей для переработки. По его словам, в России есть только одна фабрика, которая производит полуфабрикат для картофеля фри, подходящий под стандарты «Вкусно — и точка». Данное предприятие мощностью около 100 тысяч тонн в год было построено под гарантии «Макдоналдса». Больше таких фабрик в России нет. Спрос на картофель фри в России составляет, по нашей оценке, 150–170 тысяч тонн в год», — уточнил глава сети.

Пароев также добавил, что «определенные сложности» также имеются и с хранением данной продукции.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», собирается расширить меню и добавить новую линейку продукции. С августа в заведениях должны появиться мороженое со вкусом манго, молочный тропический коктейль и фруктовый лимонад. Еще компания продолжает разрабатывать замену «Макфлури» и «Бигмака», ожидается, что они скоро станут доступны для заказа.