Глава МИД Италии заявил о риске проведения досрочных выборов в стране
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Глава МИД Италии заявил о риске проведения досрочных выборов в стране

Глава МИД Италии заявил о риске проведения досрочных выборов в странеГлава МИД Италии Ди Майо заявил о риске проведения досрочных выборов в стране

Коалиция во главе с премьер-министром страны Марио Драги должна сохраниться, несмотря на сложности, так как Италия не должна остаться без правительства и без реализации плана по восстановлению и оздоровлению экономики после пандемии коронавируса. Об этом заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо, передает Il Messaggero.

Министр заявил о риске проведения досрочных выборов в стране. «В среду Италия рискует остаться без правительства и оказаться перед перспективой досрочных выборов, что не проблема для партий, но представляет большую проблему для страны», — сказал он.

По словам Ди Майо, в случае новых выборов Италия может не восстановить экономику, не принять второй пакет мер по поддержке размером 15 миллиардов евро для амортизации цен на энергоносители и не отстоять введение ограничений цен на газ в Европе.

Ранее Драги объявил об уходе в отставку после голосования в парламенте. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Сообщалось, что политик подаст соответствующее прошение президенту республики.

В ответ президент Италии Серджо Матарелла не принял отставку премьера. По информации агентства, глава государства попросил Драги обратиться к парламенту, чтобы оценить политическую ситуацию.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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