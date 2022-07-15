Голый Андрей Малахов снялся с женой американского президента
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Голый Андрей Малахов снялся с женой американского президента

Голый Андрей Малахов снялся с женой американского президента
Ведущий Андрей Малахов поделился пикантным фото. 50-летний Андрей Малахов почтил память первой жены Дональда Трампа. Телеведущий опубликовал пикантную фотографию с Иваной Трамп. 73-летняя бизнес-леди была найдена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке. Правоохранители пришли к выводу, что экс-супруга Трампа упала с лестницы. Предположительно, у писательницы случилась остановка сердца. Трагедия шокировала членов семьи Иваны, американских политиков и журналистов. Не остались равнодушными и российские звезды. Андрей Малахов опубликовал редкий кадр. Телеведущий позировал рядом с Иваной на популярном курорте. При этом на Малахове были только шляпа, часы и плавки. Он продемонстрировал спортивное тело. Мать троих детей примерила нежный образ. Она выбрала легкое платье кремового оттенка, которое дополнила большими бусами. Ивана собрала волосы в фирменную прическу и сделала макияж с акцентом на глаза. Трамп и Малахов встали плечом к плечу и улыбнулись. Андрей рассказал, что пересекался с бывшей фотомоделью на отдыхе. «Сейчас прочитал, что не стало первой жены Дональда Трампа — Иваны Трамп, моей соседки по лежаку в Сен-Тропе», — объяснил шоумен. Фотография была сделана в 2007 году.
Именно в Сен-Тропе собиралась приехать Ивана на этой неделе. Звезда американского ТВ боялась заразиться коронавирусом, поэтому практически весь период пандемии не выходила из дома. Вместе с подругой Трамп планировала совершить кругосветное путешествие. Поездка в Сен-Тропе должна была стать ее возвращением к привычной жизни. Малахов также является давним поклонником средиземноморского курорта. В 2019 году Андрей отправился туда с семьей: женой Натальей Шкулевой и сыном Сашей. Телеведущий позировал у бассейна, рядом с которым лежало много детских игрушек.  В светской тусовке поговаривали, что в 2007 году Малахов помог Иване в неожиданном конфликте на Лазурном берегу. Ведущий программы «Привет, Андрей» увидел, что некую женщину обступили несколько человек. Они требовали ее покинуть лежак у моря, хамили. Любимец телезрителей вмешался в конфликт. Он заступился за незнакомку, попросив мужчин быть повежливее. Сам Малахов уступил Иване свой лежак.
# Шоу-бизнес Малахов Андрей
По материалам: z-aya

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