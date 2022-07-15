Гороскоп от Василисы Володиной на 16 июля 2022 года: астролог рекомендует не отказывать другим в помощи

Часто окружающие люди нуждаются в помощи. 16 июля 2022 года Василиса Володина в своем гороскопе рекомендует никому не отказывать в ней. Это позитивно отразится на карме представителей знаков зодиака.

Захотят ли помочь другим 16 июля Телец, Дева и Козерог

Телец

Если Тельцы решат кому-то помочь, то стоит это делать только от чистого сердца. Им не нужно ожидать, что человек чем-то отплатит за услугу. Ведь такого может и не случиться. В итоге Тельцы могут не просто расстроиться, но даже и обидеться. В итоге помощь превратится в настоящий конфликт, исход которого может быть совсем непредсказуемым.





Дева

В голове Дев может возникнуть хорошая идея, которая касается профессиональной деятельности. Если это произойдет, то им нужно как можно скорее обо всем рассказать руководству. Оно не просто оценит такую идею, но и поможет воплотить ее в жизнь. Поэтому представители знака имеют все шансы возглавить новый выгодный проект.

Козерог

Как сообщает информационное издание rsute.ru, это хорошее время для того, чтобы тратить деньги. Также можно их вкладывать в выгодные проекты. Что бы не выбрали Козероги, они в итоге обязательно останутся в плюсе. Деньги вернутся в двойном эквиваленте. Поэтому радости Козерогов просто не будет границ. Однако тратить их нужно только в случае необходимости. Покупать ерунду астролог не рекомендует.

Чем захотят заниматься 16 июля Рак, Скорпион и Рыбы

Рак

В этот день единственным желанием у Раков будет остаться дома. Им никак не захочется куда-то идти. Однако те знаки, которые найдут в себе силы встать с постели, не пожалеют об этом. Ведь тогда у Раков появится настолько много энергии, что их уже никто не сможет остановить. Ведь иногда выходить из зоны комфорта полезно.





Скорпион

Представители этого знака зодиака справиться со всеми обязанностями смогут только при одном условии – если будут придерживаться четкого графика. Поэтому стоит выделить время и составить план. Иначе день будет совсем бесполезным. Дабы точно все успеть, астролог рекомендует отложить подальше все гаджеты. Ведь они значительно замедляют работу.

Рыбы

Красноречие Рыб будет удивлять даже их самих. Такую уникальную возможность стоит обязательно использовать. На работе в этот день стоит планировать деловые переговоры и подписание важных документов. Рыбы смогут переубедить любого сделать все так, как нужно им. В отношениях красноречие также поможет. Ведь Рыбы смогут получить внимание человека, который нравится.

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Гороскоп на 16 июля для Овнов, Львов и Стрельцов

Овен

В этот день на работе Овнов не ожидает ничего нового. Им придется выполнять свои обязанности, как и ранее. Однако разнообразить свой труд они могут самостоятельно. Для этого нужно предложить начальству что-то новое. Это может также позитивно отразиться на дальнейшей карьере. Однако перед тем стоит посоветоваться с коллегами.





Лев

В этот день никогда не стоит никому желать ничего плохого. В любой даже самой неприятной ситуации Львам нужно соблюдать спокойствие. Иначе все плохие слова и пожелания вернутся им. Причем эффект будет даже сильнее. Важные дела Водолеям стоит перенести на первую половину дня. Тогда они точно все успеют.

Стрелец

В этот день Стрельцам нужно быть максимально острожными с обещаниями, которые они дают. Если нет полной уверенности, то не нужно обещать. Иначе потом Стрельцы могут испортить отношения с человеком. На этом негативные моменты не закончатся. Ведь авторитет также пострадает. Вернуть его будет нелегко.

Будут ли нуждаться окружающие 16 июля в помощи Близнецов, Весов и Водолеев

Близнецы

Энергия будет просто переполнять Близнецов в этот день. Поэтому они успеют сделать намного больше, чем планировали ранее. Если освободится время, то знаки будут иметь возможность помочь своим коллегам. Однако это нужно делать только тем, кто ранее помогал им. Иначе никакой благодарности Близнецы так и не получат.





Весы

Во время общения с близкими людьми что-то может пойти не так. В итоге возникнет ссора. В такой момент Весам нужно взять себя в руки и искать компромисс. Дабы ссора сильно не разгорелась, астролог настоятельно рекомендует в некоторых моментах просто промолчать. Это может быть нелегко, но сделать нужно.

Водолеи

Со стороны других людей в сторону Водолеев может быть проявлена агрессия. В этот момент астролог рекомендует представителям этого знака зодиака все просто проигнорировать. Иначе ситуация может только сильнее усугубиться. Лучше всего просто пройти мимо. Таким образом Водолеи только еще больше разозлят оппонента. Однако он уже ничего не сможет сделать.