Гутенев назвал назначение Борисова главой «Роскосмоса» «позитивным трендом»

Назначение Юрия Борисова призвано непросто усилить «Роскосмос», но и закрепить тот позитивный тренд развития, которое обеспечивало назначение Дмитрия Рогозина. Об этом «Парламентской газете» заявил глава Комитета Госдумы по промышленности и торговли Владимир Гутенев, комментируя кадровые перестановки в госкорпорации.

Президент России Владимир Путин 15 июля подписал указ, согласно которому Дмитрий Рогозин освобождается от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Место Рогозина занял бывший вице-премьер Юрий Борисов.

«Надо отдать должное Дмитрию Рогозину: он добился полной безаварийности, более 80 пусков было без аварий. Его предшественник тоже многое сделал для Роскосмоса», — отметил депутат.

Владимир Гутенев считает, что Юрий Борисов подходит на эту должность как никто другой.

«По своему первому образованию он имеет отношение к радиоэлектронике и приборостроению. У него есть опыт работы в Минпромторге. Кроме этого, работа на других должностях сформировала его как чрезвычайно грамотного специалиста», — добавил парламентарий.

По мнению Гутенева, сейчас космос является важной отраслью с точки зрения телекоммуникационных услуг и с точки зрения обеспечения национальной безопасности.

«Это очень мудрое и правильное решение руководства страны», — резюмировал Гутенев.