Игроки с Xbox Series X | S жалуются на техническое исполнение Escape Academy — новинки Game Pass

Вадим Карасев





В подписку Game Pass сегодня добавили новинку — игру Escape Academy, которая стала доступна сразу после релиза. Поиграть в Escape Academy можно на Xbox One, Xbox Series X | S и PC по подписке Game Pass. Однако, в сети появилось много жалоб от игроков на техническое исполнение новой головоломки.

Пользователи Reddit и социальных сетей активно жалуются на движения в версии игры Escape Academy для Xbox Series X | S (похоже, что на Xbox One такая же проблема). Проект работает на новых консолях Microsoft в 30 FPS, но это не единственная неприятность. Игроки говорят про «неуклюжие движения» в Escape Academy. Кто-то называет это задержкой ввода (input lag) с геймпада Xbox, но другие уверены, что это просто «странные и неуклюжие движения», которые возникают по другим причинам, но они явно мешают приятному геймплею.





В любом случае, жалоб по поводу данной проблемы довольно много, что позволяет рассчитывать на реакцию со стороны разработчиков Escape Academy. Отметим, сама игра получила довольно неплохие отзывы, она предлагает интересные головоломки, которые можно проходить одному или совместно.

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