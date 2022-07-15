Интересные факты о съемках кино (12 фото)

Вадим Карасев

Съемка кино - это невероятно сложный, долгий и увлекательный процесс, в котором участвует огромная команда людей. И чтобы магия случилась, все должны трудиться, как единый механизм. Но кинематограф, все-таки, не фабрика с конвейером, а искусство, имеющее свои тонкости и хитрости. Именно об этих деталях съемочного процесса и пойдет речь в данном посте.ТитрыДлительные, практически бесконечные титры в конце фильма – это далеко не весь список людей, принявших участие в съёмках. На самом деле в большинстве фильмов имена всех участников упомнить просто невозможно.Костюмы и их стиркаКостюмы в кадре должны выглядеть идеально, поэтому, чтобы ткань не выцвела и не потеряла свой цвет, к стирке стараются не прибегать. Чтобы костюмы оставались свежими, их обрабатывают водкой с отдушкой.Вместо динамики ожиданиеСъёмки для актёров — это далеко не всегда динамичное действо. Большую часть времени исполнители ролей проводят в ожидании своей сцены, терпеливо сидя на съёмочной площадке по несколько часов подряд.Бесконечное курениеКурение в кадре выглядит очень естественно, однако сигареты для актёров создаются специальные. В их составе безопасный травяной сбор, который можно курить от дубля к дублю без вреда для здоровья.Мокрая дорога для красотыЧтобы сцены, снятые на фоне ночного города, выглядели более эстетично, проезжую часть принято смачивать водой. Так свет фонарей отражается на влажной поверхности и создаёт очень яркую картинку.Странный язык статистовСтатисты на фоне главных актёров никогда не говорят вслух. Они всего лишь шевелят губами, шёпотом произнося рандомные цифры. Чего только не сделаешь, лишь бы кадр получился динамичным.Повелитель автографовСделать приятное людям, охотящимся за автографами знаменитостей, легко. Специально для этого на съёмочной площадке есть человек, который попросту подделывает росписи звёзд и дарит их поклонникам.Чтобы было ослепительно, нужно просто добавить водыВ кадре танцевальный зал в большом дворце должен выглядеть ослепительно. Для достижения такого эффекта полы, где будут танцевать главные герои, смачивают водой. Затея опасная, ведь можно поскользнуться, но смотрится эффектно.Имитация кровиВо времена чёрно-белого кино кровь в кадре имитировали при помощи шоколадного сиропа. Сегодня для достижения реалистичности используют смесь из кукурузного сиропа, мыла и красителей.Хрустящий, но ненастоящийСнег в кадре практически никогда не бывает натуральным. Для того чтобы отснять сцену на фоне заснеженной местности, используется переработанная бумага. Ею покрывают деревья, землю и даже дома.Недостаток статистов восполнят чудеса графикиСтатисты обходятся фильму слишком дорого. Поэтому, если в кадре должна быть большая аудитория, её чаще всего дорисовывают при помощи компьютерной графики.Стекло, которым почти невозможно порезатьсяСтёкла, которые эффектно разлетаются от выстрела или взаимодействия с главным героем — ненастоящие. Раньше их изготавливали из карамели, а сегодня используется тонкий пластик.