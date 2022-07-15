Интересные факты о съемках кино (12 фото)
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Интересные факты о съемках кино (12 фото)

ТитрыСъемка кино - это невероятно сложный, долгий и увлекательный процесс, в котором участвует огромная команда людей. И чтобы магия случилась, все должны трудиться, как единый механизм. Но кинематограф, все-таки, не фабрика с конвейером, а искусство, имеющее свои тонкости и хитрости. Именно об этих деталях съемочного процесса и пойдет речь в данном посте.

Титры


Длительные, практически бесконечные титры в конце фильма – это далеко не весь список людей, принявших участие в съёмках. На самом деле в большинстве фильмов имена всех участников упомнить просто невозможно.

Костюмы и их стирка

Костюмы и их стирка
Костюмы в кадре должны выглядеть идеально, поэтому, чтобы ткань не выцвела и не потеряла свой цвет, к стирке стараются не прибегать. Чтобы костюмы оставались свежими, их обрабатывают водкой с отдушкой.

Вместо динамики ожидание

Вместо динамики ожидание
Съёмки для актёров — это далеко не всегда динамичное действо. Большую часть времени исполнители ролей проводят в ожидании своей сцены, терпеливо сидя на съёмочной площадке по несколько часов подряд.

Бесконечное курение

Бесконечное курение
Курение в кадре выглядит очень естественно, однако сигареты для актёров создаются специальные. В их составе безопасный травяной сбор, который можно курить от дубля к дублю без вреда для здоровья.

Мокрая дорога для красоты

Мокрая дорога для красоты
Чтобы сцены, снятые на фоне ночного города, выглядели более эстетично, проезжую часть принято смачивать водой. Так свет фонарей отражается на влажной поверхности и создаёт очень яркую картинку.

Странный язык статистов

Странный язык статистов
Статисты на фоне главных актёров никогда не говорят вслух. Они всего лишь шевелят губами, шёпотом произнося рандомные цифры. Чего только не сделаешь, лишь бы кадр получился динамичным.

Повелитель автографов

Повелитель автографов
Сделать приятное людям, охотящимся за автографами знаменитостей, легко. Специально для этого на съёмочной площадке есть человек, который попросту подделывает росписи звёзд и дарит их поклонникам.

Чтобы было ослепительно, нужно просто добавить воды

Чтобы было ослепительно, нужно просто добавить воды
В кадре танцевальный зал в большом дворце должен выглядеть ослепительно. Для достижения такого эффекта полы, где будут танцевать главные герои, смачивают водой. Затея опасная, ведь можно поскользнуться, но смотрится эффектно.

Имитация крови

Имитация крови
Во времена чёрно-белого кино кровь в кадре имитировали при помощи шоколадного сиропа. Сегодня для достижения реалистичности используют смесь из кукурузного сиропа, мыла и красителей.

Хрустящий, но ненастоящий

Хрустящий, но ненастоящий
Снег в кадре практически никогда не бывает натуральным. Для того чтобы отснять сцену на фоне заснеженной местности, используется переработанная бумага. Ею покрывают деревья, землю и даже дома.

Недостаток статистов восполнят чудеса графики

Недостаток статистов восполнят чудеса графики
Статисты обходятся фильму слишком дорого. Поэтому, если в кадре должна быть большая аудитория, её чаще всего дорисовывают при помощи компьютерной графики.

Стекло, которым почти невозможно порезаться

Стекло, которым почти невозможно порезаться
Стёкла, которые эффектно разлетаются от выстрела или взаимодействия с главным героем — ненастоящие. Раньше их изготавливали из карамели, а сегодня используется тонкий пластик.
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По материалам: триникси

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