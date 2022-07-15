Иркутскстат: жители Иркутской области потребляют много соли

Иркутскстат провел исследование и выяснил, что в Иркутской области жители потребляют избыточное количество соли. Более пяти граммов в сутки соли принимают с пищей 25% мужчин и 14% женщин.

В 2021 году соблюдали медицинскую рекомендацию по употреблению 400 граммов в день овощей и фруктов 3-4% женщин и мужчин. 67% опрошенных от 14 лет и старше ежедневно или несколько раз в неделю ели овощи, но в меньшем количестве, 53% — фрукты. Шоколад и конфеты ест каждый третий опрошенных, а торты и пирожные — 12%.

Каждый второй включает в свое меню сыр, вареные мясные изделия и отварную или жареную рыбу. Рыбу в солено-копченом виде употребляют 17% населения. Мясо и птица входит в рацион 70-77% жителей Приангарья.