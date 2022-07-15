Иван Краско получил осложнение на легкие
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Иван Краско получил осложнение на легкие

Иван Краско получил осложнение на легкие
Актер Иван Краско в очередной раз попал в больницу. Артист снова попал в больницу. Легендарному актеру Театра имени Комиссаржевской стало плохо на даче, откуда его экстренно госпитализировали. Сейчас им занимаются врачи. 91-летний Иван Краско попал в больницу перед выходными. Актер почувствовал себя плохо — рядом находились близкие люди, которые незамедлительно вызвали скорую и уговорили знаменитость отправиться в клинику. «У него жидкость в легких, с сердцем проблемы... Спасибо худруку театра, оперативно приехали за ним на дачу. Это было еще в пятницу. Ивану Ивановичу просто тяжело, одышка, быстрая усталость. Сейчас в 91 год — это все серьезно. Он в Свердловской больнице на Крестовском острове», — рассказал его директор Вячеслав Смородинов «КП». По его словам, беспокоиться не стоит, а сам Иван Иванович регулярно звонит коллегам и друзьям, чтобы обсудить последние новости и любимый футбол.
Отметим, что за последние пару лет это уже не первый раз, когда Краско попадает в больницу. Так, он стойко перенес коронавирус и даже не ложился в больницу, но затем его разбил микроинсульт, после которого отнялись ноги. Ситуацию также осложняют хронические проблемы со зрением. При этом Иван Иванович горит вернуться на сцену, ведь в родном театре у него аж два репертуарных спектакля. «Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны. Изначально лечение у Ивана Ивановича было неправильное. Сейчас остается поддерживать только те остатки зрения, которые есть», — объясняет Смородинов. Напомним, что Краско известен не только как знаменитый актер, но еще и герой ток-шоу. Он стал необычайно популярен, когда женился на молодой студентка Наталье — она была младше его на 60 лет. Влюбленные прожили вместе три года, после чего развелись. После у Ивана Ивановича было несколько громких романов, но свадьбой они не закончились.
# Шоу-бизнес Краско Иван
По материалам: z-aya

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