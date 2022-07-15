"Я потянула бы на профессиональном уровне": Дане Борисовой предложили сняться в порно
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"Я потянула бы на профессиональном уровне": Дане Борисовой предложили сняться в порно

"Я потянула бы на профессиональном уровне": Дане Борисовой предложили сняться в порно

46-летняя Дана Борисова накануне попросила у своих подписчиков денег, призвав их скидываться по 100 рублей - в результате теледива смогла получить 25 тысяч рублей. Скандальная ведущая откровенно рассказала, какими способами она также могла бы зарабатывать на жизнь.

Дана Борисова призналась, что ей поступало предложение поучаствовать в съемках фильма для взрослых.


Предлагали в порно, но только в домашнем, как любительнице. Хотя, мне кажется, я потянула бы и на профессиональном уровне

Телеведущая не скрывает от публики, что на протяжении последних лет воздерживается от секса. Звезда пояснила, что также не мастурбирует.

"Мастурбацией принципиально не занимаюсь, и вам не советую", - написала в соцсетях Дана Борисова.

Также Дана Борисова рассказала, как она относится к съемкам в стиле ню. Звезда напомнила, что не раз в них участвовала.

Во время этих съемок наркоманила так, что нарушилась речь. Я не могла разговаривать, а только мычала. Но снялась ню не поэтому, а просто захотелось. И до сих пор не жалею

Дана Борисова обвинила бывшего мужа в нападении на ее дочь

Теледива до этого обвинила экс-супруга Максима Аксенова в том, что он жестоко обращается с дочерью - мужчина якобы избивал девочку.

"У него началось бешенство, подбежал, повалил: "Я тебя сейчас ремнем..." Снял ремень и стал бить дочь, она упала на землю. Она очень громко кричала", - жаловалась ведущая.

Дана Борисова при этом отметила, что экс-супруг дает ей на содержание дочери всего 15 тысяч ежемесячно. Звезда подала на него в суд, требуя увеличить размер алиментов.

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По материалам: uposters.ru

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