Экономист заявил о превратившихся в политическое кладбище санкциях против России
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Экономист заявил о превратившихся в политическое кладбище санкциях против России

Экономист заявил о превратившихся в политическое кладбище санкциях против РоссииЭкономист Ханке заявил, что санкции против России свергли правительство в Болгарии

Санкции против России стали причиной падения правительства Болгарии. Такое мнение выразил американский экономист Стив Ханке, пишет News.bg.

По его словам, введенные Западом антироссийские санкции на самом деле отразились гораздо хуже на Европе и превратились в политическое кладбище. «Они не работают и никогда не работали», — заявил эксперт.

Экономист выразил мнение, что санкции оказались самоубийственным актом для европейских экономик. Кроме того, в результате подобной политики ослабли позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, отметил Ханке.

Ранее публицист и автор статей по геостратегии Брахма Челлани заявил, что лидеры западных держав начинают признавать, что беспрецедентные санкции против Москвы наносят ущерб экономике их собственных стран, при этом не оказывая существенного влияния на Кремль.

По мнению председателя Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого, Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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