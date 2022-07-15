Эксперт: За каждым публичным источником эмоционального контента чаще всего стоит интересант
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Эксперт: За каждым публичным источником эмоционального контента чаще всего стоит интересант

Эксперт: За каждым публичным источником эмоционального контента чаще всего стоит интересант

Политолог, колумнист Экспертного клуба "Дигория" Кирилл Яшин прокомментировал ситуацию с фейками в России.

С февраля Роскомнадзор выявил и удалил более 117 тыс. фейков, заблокировано порядка 1 200 ресурсов с суммарной аудиторией свыше 200 млн пользователей.


"Из позитивных аспектов – современные технологии используются не только для формирования ложной повестки, но и для быстрого распознавания информации, не соответствующей действительности", - цитирует Яшина telegram-канал Росмолодежи.

Эксперт привел в пример несколько платформ фактчекинга, которые "максимально оперативно выявляют дезинформацию в публикациях СМИ и социальных медиа".

При этом Яшин напомнил, что самый действенный способ борьбы с фейками – использование надежных источников информации.

"Никто кроме нас самих зачастую не сможет оградить себя от фейков на просторах метавселенной. Стоит проверять источники новостей, которыми вы пользуетесь, и не забывать прописные истины – практически за каждым публичным источником эмоционально заряженного контента чаще всего стоит определённый интересант", - заключил эксперт.

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По материалам: uposters.ru

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