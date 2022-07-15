Этери Тутберидзе набросилась на журналиста

Тренер Этери Тутберидзе высказалась о скандале. Звездный тренер еще весной уехала в Штаты, где сейчас тренируется её дочь Диана Дэвис. На её приезде в страну сосредоточил внимание американский журналист Дейв Лиз, автор блога The Skating Lesson. Именно с его подачи все мировые СМИ взорвались новостями о том, что Тутберидзе эмигрировала, а её дочь якобы переходит в американскую сборную. Скандальные заявления блогера нанесли большой урон репутации Тутберидзе. Конечно, она опровергла сообщения о том, что теперь она будет работать не в России. Только на днях Этери собралась с мыслями и высказала всё, что думает о журналисте.«У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе», — цитирует Тутберидзе источник Sports.ru. Самое обидное, что слова Этери Георгиевны не произвели на автора сплетен ожидаемого эффекта. Вместо того, чтобы принести публичные извинения, Дейв поднял тренера на смех из-за слишком долгих размышлений над достойным ответом. Блогер подсчитал, что Тутберидзе молчала две недели, прежде чем решилась поставить его не место. Что касается дочери Тутберидзе, то она недавно официально заявила, что продолжит выступать под флагом России. Она намерена вернуться обратно после того, как закончит работу над программой для нового спортивного сезона.