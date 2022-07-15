Как правильно поливать малину, чтобы получить хороший урожай
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Как правильно поливать малину, чтобы получить хороший урожай

Как правильно поливать малину, чтобы получить хороший урожай

Для того чтобы получить хороший урожай малины, за ней не только нужно правильно ухаживать, но и обязательно следует обеспечить правильный полив. Это один из определяющих факторов обильного плодоношения, качества ягод и их вкуса.

Как правильно определить режим полива малины


Начинать умеренный полив малины следует поздней весной, после того, как сошел снег, почва подсохла и начинается интенсивный рост кустов. При этом следует учитывать климатические особенности региона и возраст кустарника. Молодые растения больше нуждаются в поливе, чем старые.

Начинают полив малины с одного литра воды на каждый куст, и, по мере наступления теплых дней, постепенно увеличивают норму. Поливать малину нужно обильно, но при этом помнить, что для этой культуры одинаково вредно как пересыхание почвы, так и ее переувлажнение.

С середины лета, когда уже хорошо сформировались плоды, частоту полива постепенно уменьшают, чтобы ягоды не были водянистыми. Но при этом важно следить, чтобы почва не пересыхала. Она должна оставаться увлажненной не менее чем на 25-30 см вглубь. В противном случае ягоды будут мелкие, сухие и начнут опадать с куста.

Какие способы полива лучше использовать для получения хорошего урожая малины


Лучше всего использовать прикорневой способ полива малины из шланга, но при этом важно следить, чтобы вода не подмывала корни растения. Во избежание этого можно оборудовать специальные траншеи, по которым вода будет равномерно поступать в почву.

Для полива можно использовать систему дождевания, но в этом случае нужно следить, чтобы в период цветения и плодоношения не повредить будущий урожай.

На больших участках, засаженных малиной, лучше применять капельный полив. Для этого обустраивается поливочная система из специальных лент и стыковочных приспособлений, обеспечивающая подачу воды под каждый куст.

Какой должна быть вода для полива и когда поливать малину


Важное значение имеет качество воды, используемой для полива малины. Она должна быть отстоянной и иметь температуру окружающей среды. Вода не должна быть слишком жесткой или холодной, корешки малины не впитывают такую влагу.

Нельзя поливать малину в сильную жару, перепады температуры могут оказать существенное влияние на рост кустарника и его плодоношение. Лучше всего полив малины проводить рано утром или вечером, после захода солнца.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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