Как выглядит могила Крачковской: что там происходит и почему пропал крест

Наталья Крачковская хоть и была актрисой эпизодов, но известна и советскому, и российскому зрителю. Все ее роли хоть и второстепенные, были очень заметными. Поэтому-то поклонников шокировало, что за 6 лет ни родственники актрисы, ни коллеги, ни друзья не установили на могиле памятник. До недавнего времени на месте погребения красовался лишь деревянный крест, а теперь нет даже его.

Карьера

Крачковская снялась более чем в 90 фильмах, но наиболее характерные роли сыграла в картинах режиссера Леонида Гайдая. Люди до сих пор помнят Мадам Грицацуеву из «12 стульев», Ульяну Андреевну из «Иван Васильевич меняет профессию», «Бабочку-огневку» из «Эта веселая планета», курортницу-театралку из «Будьте моим мужем», а также многие другие роли.

Крачковская активно снималась вплоть до 2006 года, а потом уже не могла играть по состоянию здоровья.

Болезнь и смерть

Наталья и до этого чувствовала себя плохо, а в 2009 году пережила тяжелейший инсульт, который на некоторое время лишил ее возможности ходить. Позже эта функция восстановилась, но не полностью – актрисе приходилось пользоваться специальным креслом для неходячих.





В 2010 году произошел сердечный приступ, который повторился в 2013 году. Врачи провели операцию по установке кардиостимулятора, после чего пожилая актриса спокойно жила еще 2 года.

22 июля 2015 года Наталья вновь оказалась в реанимации с отеком легких, но и тогда смогла справиться с недугом. Последним в жизни актрисы стал инфаркт миокарда, случившийся 28 февраля 2016 года. Уже по прибытию пациентки в больницу врачи оценивали состояние как крайне тяжелое, а утром 3 марта актриса скончалась.





Крачковскую похоронили на Троекуровском кладбище 5 марта 2016 года. В августе 2021 года к ней перезахоронили супруга Владимира Крачковского, который умер 28 годами ранее.

Как выглядит могила знаменитой актрисы

У Натальи остался единственный наследник – сын Владимир. По слухам, отношения с сыном и невесткой были не самыми хорошими, поэтому неудивительно, что мужчина не спешил с памятником.

Изначально он говорил, что хочет перезахоронить отца рядом с матерью и ждет на это разрешения. Но вот супруги уже год покоятся вместе, а памятника как не было, так и нет.





Недавно поклонники и вовсе заметили, что с могилы Крачковской пропал крест. Сначала подумали, что тут поработали вандалы, но зачем им забирать старый покосившийся крест, который стоял уже лет 6. Сын также только посмеялся над домыслами пользователей: кому нужен был крест, чтобы его воровать.

Пользователи активно обсуждают произошедшее в Телеграмм-каналах:

«Были там в прошлом году, косая могилка на отшибе, со старым фото, жалко как-то», «И раз она детям не нужна, значит так воспитала», «Ахренеть. Стыдоба то какая, даже памятник не поставили», «Вообще таким актерам государство должны памятники ставить, так как они являются народным достоянием и не малый вклад внесли в культуру, причем не только России», «Любовь выражается в памятниках на кладбище?».





Также некоторые отмечали, что могилу сравняли с землей. Представители агентства «Ритуал» объяснили ситуацию – на месте захоронения звезды советского кино провели комплексное благоустройство по желанию ответственного за захоронения лица. По всей вероятности, это сын Василий. Возможно, в скором времени на могиле Натальи Крачковской и ее супруга действительно появится достойный памятник.