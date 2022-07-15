Какие церковные праздники отмечаются 16 июля 2022 года

Главным праздником 16 июля 2022 года является день памяти Мокия и Марка, а еще мученика Иакинфа. Этот день имеет свои традиции, приметы и запреты. Каждый верующий должен соблюдать их, чтобы не столкнуться с неприятностями.

Особенности дня памяти Мокия и Марка

Святые Мокий и Марк жили в III веке до н.э. Они стали жертвами охоты язычников на христиан. Их схватили во время гонения православных верующих.

Язычники поместили святых в темницу, где подвергали их страшным мукам и пыткам. Они заставляли их отречься от Христа, но Марк и Мокий стояли на своем до последнего. За то, что они не повиновались, было принято решение отрубить им головы на главной площади города.





Помимо этого, 16 июля отмечается другой народный праздник, который носит название Стожары.

День памяти мученика Иакинфа 16 июля 2022 года

Иакинф рос в христианской семье и прислуживал царю Траяну. В один из дней, когда был пир, он заперся в своей комнате и молился Богу, пока царь со своими гостями вкушал пищу. Один слуга услышал молитвы Иакинфа и рассказал об этом царю. После этого юношу привели к нему и заставили вкусить жертвенную пищу, но тот отказался и объявил себя христианином. После этого Иакинфа заключили в темницу. Сначала его пытали, а потом морили голодом и жаждой.





В один из дней, когда стражник принес ему пищу, он увидел, что возле тела Иакинфа находятся два ангела, которые оборачивали его в светлые одеяния и надевали на голову венец. Несмотря на это, мучители решили и дальше продолжать издеваться над святым, но он оказался мертвым.

На момент смерти Иакинфу было всего 20 лет, он покинул мир в 108 году в Риме. Спустя время мощи святого были перенесены в Кесарию.

Что можно и что нельзя делать 16 июля

В этот день люди пристально следили за небом, ведь в нем должно было появиться скопление тел в созвездии Тельца. Данное явление носит название «Плеяда» или «Стожары». Все верили в то, что они оберегают от разных бед и приносят удачу.

В целом, этот день все считали неудачным, поэтому все важные дела лучше перенести на другой день. Если же что-то нужно сделать в этот день, то необходимо проявлять особую осторожность и внимательность.

Согласно народным приметам, 16 июля нежелательно отправляться в дальнюю дорогу, а также заниматься тяжелой физической работой. Под строгим запретом злость и плохие мысли. Не следует выяснять отношения с близкими людьми, иначе можно усугубить ситуацию.

Приметы праздничного дня 16 июля





Праздничный день имеет свои приметы, которые гласят о следующем:

если паук вышел из своего гнезда и начал плести новую паутину, стоит ожидать хорошую и теплую погоду;

если комары летают целым роем, можно ждать солнечную погоду;

если собака ест мало, но спит много, тогда следует ожидать ненастья.

Раньше люди обращали особое внимание на приметы, благодаря которым могли узнать, что следует ожидать.