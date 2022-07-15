Киану Ривз захотел сыграть Бэтмена

Вадим Карасев

Актер Киану Ривз захотел сыграть постаревшего Бэтмена

Канадский актер Киану Ривз захотел сыграть постаревшего Бэтмена. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Extra.

Недавно актер озвучил этого персонажа в анимационной ленте DC League of Super Pets («Суперпитомцы»). Он отметил, что был бы рад появиться в образе Брюса Уэйна на экране.

«Я люблю Бэтмена. Люблю его в комиксах, в фильмах, поэтому получить возможность озвучить, сыграть Бэтмена — это здорово», — сказал Ривз.

Ранее стало известно, что Ривз, исполнивший главную роль в фильме «Матрица: Воскрешение», пожертвовал большую часть своего гонорара за съемки в первой части франшизы на благотворительность.

Еще в 1991 году младшей сестре актера — Ким — диагностировали лейкемию. Через восемь лет, в 1999 году, актер пожертвовал 70 процентов своего заработка от съемок первой «Матрицы» в фонд исследования болезни. Кроме того, Ривз стал опекуном своей сестры. После 10 лет борьбы заболевание удалось довести до ремиссии. Позже Ривз основал собственный благотворительный фонд для помощи больным раком.