Косачев: Мир оказался умнее, чем он виделся из Вашингтона

Санкции США, затрагивающие, в том числе, транспортировку и страхование важных для всего мира продовольствия и удобрений, и стали причиной глобальных проблем в этой сфере. На это в своем Telegram-канале указал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя вывод Вашингтоном из-под антироссийских санкций сельскохозяйственной продукции, удобрений, лекарств и медоборудования.

Накануне американское финансовое ведомство опубликовало документ, согласно которому разрешается проводить с Россией транзакции, связанные с сельхозпроизводством и медициной.

По мнению Косачева, это самое убедительное доказательство того, что эти рестрикции до сих пор действовали.

«Нынешние «разъяснения» американского минфина на тему «нас не так поняли, мы и не собирались ограничивать поставки этих ресурсов» подтверждают: Россию в мире услышали лучше, чем американскую пропаганду», — пишет вице-спикер Совфеда.

По его мнению, вряд ли можно говорить о постепенном просветлении в умах американских политиков. В Вашингтоне больше всего встревожены провалами попыток сколотить глобальную антироссийскую коалицию, считает Косачев.

«Мир оказался умнее, чем он виделся из Вашингтона, вот и приходится корректировать свои действия, полностью подтверждая тем самым аргументы России», — заключает он.