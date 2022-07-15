Козлов беспокоится из-за ночных звонков Алёне Опенченко
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Козлов беспокоится из-за ночных звонков Алёне Опенченко

Козлов беспокоится из-за ночных звонков Алёне Опенченко
Михаил Козлов и Алена Опенченко перестали смотреть друг на друга под призмой розовых очков и начали процесс притирки. Теперь они не сползают с диванов Дом-2 в порыве сумасшедшей страсти. Михаил Козлов и Алена Опенченко перестали смотреть друг на друга под призмой розовых очков и начали процесс притирки. Теперь они не сползают с диванов Дом-2 в порыве сумасшедшей страсти. В результате Миша начал серьёзно переживать из-за ночных звонков Алёне Опенченко. Однажды девушке ночью позвонил какой-то парень. Та немного его послушала и в итоге бросила трубку. Однако Козлова данная ситуация почему-то сильно взволновала.

Мужчина хотел выяснить, кто это звонит его будущей супруге по ночам. Но Алёне решила молчать, как партизан и при необходимости ловко меняет тему. Но спустя время Опенченко все-таки решила объяснить сложившуюся ситуацию. Она сообщила, что боялась говорить с одним из своих приятелей, так как Миша мог начать ревновать.

Она не хотела общаться по телефону с другими мужчинами, однако Козлов сообщил ей, что полностью доверяет, поэтому она спокойно может общаться с друзьями. Несмотря на то, что он поддержал девушку, есть некоторые особенности.

Сама Алёна уже была готова попрощаться со своим избранником. Она была уверена, что он от неё откажется. При этом прошли слухи, как-будто Алёне приглянулся Грегор Алексанян. При этом Козлов по мнению руководства совершенно не подходит для этого проекта. Вероятно, Опенченко желает расстаться, а Михаил решил прощать ей любые выходки.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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