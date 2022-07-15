Кристина Асмус обнажилась перед поклонниками
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Кристина Асмус обнажилась перед поклонниками

Кристина Асмус обнажилась перед поклонниками
34-летняя актриса Кристина Асмус поделилась откровенным фото.   На экраны российских кинотеатров вышел фильм «Булки» с Кристиной в главной роли. Она сыграла девушку, оказавшуюся на Шри-Ланке и мечтающую о своем кафе. «Булки Асмус уже в кино!» — заявила сегодня артистка. Она также опубликовала провокационный кадр. Молодая мама позировала полуобнаженной. Бывшая жена Гарика Хпрламова повернулась к камере спиной. Из одежды на ней были только джинсы, порванные под карманом. Кристина обхватила себя руками, прикрывая грудь. Снимок получился пикантным. Это отметили и поклонники артистки.
«У Кристины даже спина идеальная!», «Зачётные булки!», «Уже посмотрели. Фильм классный, про каждую типичную русскую девушку, наивную, но с большим потенциалом. А вы очень талантливая актриса», «Это лучшие булки! Разворачивайся!», «Продолжение «Текста»?», «Сексуальность зашкаливает», — прокомментировали фото фолловеры кинозвезды.
# Шоу-бизнес Асмус Кристина
По материалам: z-aya

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