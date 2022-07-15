Кристина Орбакайте решила вернуться на родину

Певица Кристина Орбакайте спешно вернулась в страну. Артистка в конце прошлой недели приехала с мужем и дочкой в Юрмалу, где уже месяц прячется сбежавшая из родной страны Алла Пугачева. Они вместе прекрасно провели время: сходили на концерт Интарса Бусулиса, вместе погуляли по лесу и провели домашнюю вечеринку для детей. Однако накануне Орбакайте покинула Латвию и вернулась домой. В Сети певица опубликовала сделанный в поезде кадр, который она подписала: «Доброе утро, Москва!» Этим сообщением она обозначила своё возвращение.Кристина уже через пару дней в паре с Кириллом Сафоновым выйдет на сцену «Современника», а затем начнет готовиться к большому осеннему гастрольному туру по России. Говорят, что Орбакайте побоялась надолго задерживаться за границей, чтобы её не заклеймили «предательницей». Артистка учится на ошибках своей матери, которая подверглась травле за отъезд из страны. Напомним, что Пугачева уехала еще весной. Отец Филиппа Киркорова уверен, что его бывшая невестка не просто так бросила поклонников и любимый замок в Подмосковье. Он считает, что Алла Борисовна уехала в Израиль, а затем в Латвию ради лечения недуга, который она тщательно скрывает.