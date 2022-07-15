Кто родился 15 июля

Ильдар Абдуллович Ибрагимов (90 лет)

Россий­ский математик, академик РАН. Автор трудов по теории ве­роятностей и математической статистике.

Развил методы ис­следования сумм зависимых величин, разработал теорию асимптотического поведения статистических оценок. В 1970 году стал лауреатом Ленинской премии — одной из высших форм поощрения граждан СССР за выдающиеся и наиболее крупные достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры.

В период с 2000 по 2006 год являлся директором Математического института РАН им. В.А. Стекло­ва.

Мухаммед бен Рашид Аль Мактум (73 года)

Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), возглавляет министерство обороны страны с 1971 года.

Является третьим из четырех сыновей шейха Рашида бен Саида Аль Мактума (правителя эмирата Дубай в 1958-1990 годах). Проходил стажировку в вооруженных силах Великобритании. Являлся начальником управления полиции, главой Службы безопасности и губернатором Дубая.

Исповедует ислам суннитского толка. Пишет стихи.

Мария Николаевна Ермолова (1853-1928)

Русская театральная актриса, первая народная артистка РСФСР.

По воспоминаниям современников, актрисе удавалось создать на сцене самые сложные и противоречивые, но вместе с тем реальные, живые образы. Мария Ермолова сыграла более 300 ролей, среди которых Жанна д’Арк, героини Шекспира, Гюго, Шиллера, Лопе де Вега, Островского. В конце XIX века актриса много играла в пьесах своих современников, впоследствии героини этих произведений стали называться «ермоловскими женщинами».

Похоронена на Новодевичьем кладбище. С 1935 года ее имя носит Московский драматический театр.