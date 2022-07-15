KuCoin проведет соревнование с призовым фондом $1 млн
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KuCoin проведет соревнование с призовым фондом $1 млн

KuCoin проведет соревнование с призовым фондом $1 млн


Торговый конкурс KuCoin Futures Global Team Battle приурочен к регистрации более 20 млн пользователей на платформе.


Трейдеры смогут выиграть до $20 000, принять участие в аирдропах, получить эксклюзивные бонусы и другие награды. Биржа опубликует список призов и детальные правила конкурса к концу июля.


CEO KuCoin Джонни Лю объяснил, что пользовательская база растет благодаря стратегии глобализации, внедрению новых языков в интерфейс платформы, а также запуску торговых пар к фиатным евро и бразильскому риалу. 


В первой половине 2022 года KuCoin привлекла 9,75 млн человек, из них 5,6 млн — из стран Азии.


«KuCoin быстро растет, потому что сообщество поддерживает нас и доверяет платформе вне зависимости от условий на рынке. В знак благодарности мы предоставим пользователям больше инновационных продуктов и сервисов, связанных с NFT, GameFi и Web3», — прокомментировал Джонни Лю.


KuCoin — сейшельская криптовалютная биржа со спотовой, маржинальной и P2P-торговлей для 700 активов.


Платформа развивает собственную экосистему: блокчейн KuCoin Community Chain с нативным токеном KCS, кошелек KuCoin Wallet, NFT маркетплейс Windvane и ряд DeFi-приложений.


Напомним, ранее CEO KuCoin Джонни Лю опроверг слухи об увольнениях сотрудников.



# Экономика kucoin, новости
По материалам: ForkLog

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