Лайма Вайкуле признала финансовые проблемы
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Лайма Вайкуле признала финансовые проблемы

Лайма Вайкуле признала финансовые проблемы
Ходили слухи, что у певицы Лаймы Вайкуле серьезные финансовые проблемы. В начале месяца появилась информация, что у фирмы «Лайма Лайв» в Латвии имеется задолженность в размере пяти тысяч евро. Сначала финансовые трудности подтвердил муж артистки, теперь Вайкуле и сама высказалась по этому поводу. 68-летняя Лайма Вайкуле не стала отрицать денежные проблемы. Певица честно призналась, что имеются трудности. «Да, я сама не всегда в курсе, сколько кому должна и кто должен мне. Для этого есть специалисты, которые ведут мои финансовые дела. Да, у каждого бизнеса бывают взлеты и падения. Как могли идти дела у артистов в эти три года вынужденной безработицы?» — заявила исполнительница.
Из-за пандемии коронавируса фестиваль Laima Rendezvous в Юрмале переносился несколько раз. Несмотря на это, Лайма Станиславовна надеется, что финансовые вопросы будут урегулированы. В последнее время на Вайкуле обрушилось много проблем: то долг, то плохое самочувствие. По слухам, у артистки случился рецидив рака, и сейчас она проходит лечение. Если же трудности в бизнесе исполнительница комментирует, от отвечать на вопросы, которые касаются здоровья, отказывается. Зато директор Лаймы Станиславовны дала понять, что певицу ничего не беспокоит. «Обман. С Лаймой все прекрасно», — говорила концертный директор Кристина Обосян.
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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