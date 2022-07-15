Лариса Андерсен рассказала, что сулит пятница 15 июля 2022
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Лариса Андерсен рассказала, что сулит пятница 15 июля 2022

Лариса Андерсен рассказала, что сулит пятница 15 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз на 🌷15 июля 2022 года🌷. 🌏16, 17 лунные сутки Убывающая  луна ♒Луна в знаке Водолей Высшее руководство или госорганы в это время лучше не беспокоить. Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Хорошо идут дела с недвижимостью, общественная деятельность. 💢 Завтра есть некоторый переизбыток сил, который лучше направить в творческое русло или физическую нагрузку, иначе энергия может  найти выход в необдуманных поступках, агрессивных действиях. https://vk.com/larisaandersen
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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