Лариса Андерсен рассказала, что сулит пятница 15 июля 2022

Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз на 🌷15 июля 2022 года🌷. 🌏16, 17 лунные сутки Убывающая луна ♒Луна в знаке Водолей Высшее руководство или госорганы в это время лучше не беспокоить. Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Хорошо идут дела с недвижимостью, общественная деятельность. 💢 Завтра есть некоторый переизбыток сил, который лучше направить в творческое русло или физическую нагрузку, иначе энергия может найти выход в необдуманных поступках, агрессивных действиях. https://vk.com/larisaandersen