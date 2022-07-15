Лариса Андерсен сказала, чем не стоит заниматься в выходные 16.07.2022

Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз на эти выходные. Друзья, всем привет!💜❤❤ В МЕЧТАХ О МОРЕ⛱️ 🙋‍♀️С 16 июля по 17 августа Солнце будет находиться в дружественном ему знаке – в Раке. Что это означает для нас? 1️⃣Раком управляет Луна и она придаст каждому из нас мягкое и заботливое состояние. Появится желание подарить свое тепло и заботу близким людям. Пусть это будет даже домашнее животное🐩 2️⃣Многие станут более чуткими и чувствительными. Банальный фильм может вызвать бурю эмоций или растрогать до глубины души😭 3️⃣Проснется желание побыть с семьей и родными людьми. Чаще навещать далеких родственников. Это прекрасный период провести время со своей семьей, уделить свое внимание родителям👴👩‍🦳 4️⃣Сильно потянет к воде. Поэтому не удивляйтесь если появится желание поплавать в море, реке или водоеме. Мечты о море станут более навязчивыми🏖️ 5️⃣И ещё это прекрасное время для отдыха и путешествий!✈️ 6️⃣Главный минус данного положения – это возможные проблемы с самооценкой, чрезмерное выполнение желаний близких и родных. Забота и мягкость настолько может зашкаливать, что в стремлении угодить близким будет легко забыть о себе. ❗Не забывайте про Сурью Санкранти – время перехода Солнца из одного знака в другой. В этот период Солнце будет слабое. Поэтому с 16 июля 14:02 до 17 июля 2:50 (по мск) не рекомендуется: ❌Начинать любые дела ❌Совершать покупки ❌Проводить денежные операции, открывать или закрывать счета ❌Переезжать ☝️На время Сурья Санкранти благоприятно заниматься духовными практиками, медитациями, петь мантры, проводить генеральную уборку, избавляться от старых вещей, блоков и страхов, заниматься благотворительностью, читать священные писания, посещать духовные места. Во благо вам и Вселенной💫https://vk.com/larisaandersen