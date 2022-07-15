Магнитный шторм 15 июля 2022 года: какой силы будет удар, ослабнет ли он

Уже несколько дней наблюдается неспокойная метеорологическая ситуация. На Землю с новой силой обрушился магнитный шторм, который «взбодрил» всех метеозависимых людей. Теперь все с нетерпением надеются, что 15 июля сила удара ослабнет.

Сила удара магнитной бури 15 июля 2022 года

Колебания магнитосферы непредсказуемы, их сила удара может резко увеличиваться и так же резко снижаться. В этом месяце они уже достигали критического уровня. Сейчас сила удара магнитных бурь снова изменилась.





Сильные удары произошли еще 14 июля. Отсюда видно, что магнитный шторм вновь изменился. Ранее синоптики давали прогнозы о том, что мощные геоудары будут длиться до 16 июля, но, согласно последним наблюдениям, сегодня, 15 июля 2022 года, магнитный шторм немного ослабнет. На протяжении дня его сила не превысит отметку 2 балла. В целом, никаких серьезных угроз здоровью он не принесет.

Какой будет геомагнитная обстановка с 16 по 31 июля 2022 года

В последующие дни геомагнитная обстановка будет изменяться следующим образом:

16 июля — сильные магнитные бури, которые достигнут уровня 5 баллов;

17-21 июля — не столь выражены колебания магнитосферы;

22-23 июля — ожидаются сильные магнитные бури, которые достигнут уровня 4-5 баллов;

с 24 по 31 июля будет наблюдаться спокойная обстановка, серьезных колебаний магнитосферы не предвидится.

Когда магнитная буря достигает силы удара 4-5 баллов, метеопаты начинают жаловаться на ухудшение состояния здоровья. У многих могут появиться следующие симптомы:

мигрень;

слабость;

апатия;

скачки артериального давления;

снижение работоспособности;

бессонница;

депрессия;

повышенная утомляемость;

раздражение.





Большое влияние магнитные бури оказывают на людей с хроническими недугами, стариков, маленьких детей и беременных женщин. В этот период времени не рекомендуется выполнять работу, которая требует концентрации внимания. Именно поэтому не стоит управлять личным автомобилем, иначе велик риск аварии. Кроме того, в это время увеличивается количество инсультов и инфарктов, поэтому необходимо заранее запастись всеми необходимыми медикаментами.

Как снизить влияние магнитной бури

Организм человека чутко реагирует на любые перемены погоды. Каждый может помочь себе сам легче пережить сильные колебания магнитосферы. Для этого необходимо соблюдать следующие рекомендации:

делать зарядку по утрам;

совершать пешие прогулки на свежем воздухе;

принимать контрастный душ;

соблюдать режим дня;

правильно питаться;

отказаться от газированных напитков и фастфуда;

исключить из рациона соленую, жирную, острую и жареную пищу;

не перенапрягаться;

меньше нервничать и волноваться;

проветривать свою комнату;

пить только чистую воду и травяные чаи;

больше отдыхать и меньше пользоваться гаджетами;

слушать успокаивающую и расслабляющую музыку.





Людям с хроническими недугами необходимо всегда иметь при себе лекарственные препараты, чтобы можно было их вовремя принять. Также важно контролировать показатели своего артериального давления.