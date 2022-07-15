Максим Галкин выдал, что отдыхает вместе с Кристиной Орбакайте в Юрмале

Вадим Карасев

46-летний Максим Галкин некоторое время назад отправился из Израиля в Латвию, где его заметили в рижском ресторане на свидании с молодым красавцем. После этого пользователи сети узнали, что вместе с комиком в европейской стране находится дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте.

Недавно в Сети появились сплетни о том, что дочь Аллы Пугачевой временно покинула Россию. Их подтвердил и Максим Галкин, опубликовавший фото своих детей с дочерью Кристины Орбакайте.



Максим Галкин выдал, что отдыхает вместе с Кристиной Орбакайте в Юрмале

Интернет-пользователи теперь не сомневаются, что дочь Аллы Пугачевой находится в настоящее время в Юрмале, куда до этого отправилась ее мать с отчимом из Израиля.

Сама Кристина Орбакайте показала, как наслаждается семейной прогулкой в Юрмале с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым, катающимися на самокате.

Стоит отметить, Максим Галкин до этого показывал кадры, на которых он совершает велосипедную прогулку по похожему парку. Ранее депутат госдумы заявил, что на Максима Галкина было заведено уголовное дело, по которому комику может грозить 7 лет тюрьмы.

Галкин снимает одну из самых дорогих вилл в Латвии

Как выяснили журналисты, площадь особняка в Юрмале, в котором проживают Алла Пугачева и Максим Галкин, занимает примерно 2400 квадратных метров. Вилла состоит из восьми комнат, теннисного корта, кинозала, спа-комплекса и сада.

Вилла "Марта" считается одной из наиболее дорогих в Латвии. Владельцем особняка является местный олигарх - Виктор Красовицкий, раскрыла журналистка Алена Жигалова.

Вилла расположена на второй береговой линии и принадлежит банкиру, который сдает ее в аренду Пугачевой и Галкину круглый год. Аренда их латвийских хором стоит 100 тысяч евро в месяц (почти 6 млн рублей).