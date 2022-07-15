Максим Галкин выдал, что отдыхает вместе с Кристиной Орбакайте в Юрмале
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Галкин выдал, что отдыхает вместе с Кристиной Орбакайте в Юрмале

Максим Галкин выдал, что отдыхает вместе с Кристиной Орбакайте в Юрмале

46-летний Максим Галкин некоторое время назад отправился из Израиля в Латвию, где его заметили в рижском ресторане на свидании с молодым красавцем. После этого пользователи сети узнали, что вместе с комиком в европейской стране находится дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте.

Недавно в Сети появились сплетни о том, что дочь Аллы Пугачевой временно покинула Россию. Их подтвердил и Максим Галкин, опубликовавший фото своих детей с дочерью Кристины Орбакайте.


Максим Галкин выдал, что отдыхает вместе с Кристиной Орбакайте в Юрмале

Интернет-пользователи теперь не сомневаются, что дочь Аллы Пугачевой находится в настоящее время в Юрмале, куда до этого отправилась ее мать с отчимом из Израиля. 

Сама Кристина Орбакайте показала, как наслаждается семейной прогулкой в Юрмале с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым, катающимися на самокате.

Стоит отметить, Максим Галкин до этого показывал кадры, на которых он совершает велосипедную прогулку по похожему парку. Ранее депутат госдумы заявил, что на Максима Галкина было заведено уголовное дело, по которому комику может грозить 7 лет тюрьмы.


Галкин снимает одну из самых дорогих вилл в Латвии

Как выяснили журналисты, площадь особняка в Юрмале, в котором проживают Алла Пугачева и Максим Галкин, занимает примерно 2400 квадратных метров. Вилла состоит из восьми комнат, теннисного корта, кинозала, спа-комплекса и сада.

Вилла "Марта" считается одной из наиболее дорогих в Латвии. Владельцем особняка является местный олигарх - Виктор Красовицкий, раскрыла журналистка Алена Жигалова.

Вилла расположена на второй береговой линии и принадлежит банкиру, который сдает ее в аренду Пугачевой и Галкину круглый год. Аренда их латвийских хором стоит 100 тысяч евро в месяц (почти 6 млн рублей).
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Врач назвал опасное последствие распространенной детской болезни
Врач назвал опасное последствие распространенной детской болезни
Максим Галкин выдал, что отдыхает вместе с Кристиной Орбакайте в Юрмале
Максим Галкин выдал, что отдыхает вместе с Кристиной Орбакайте в
Козлов беспокоится из-за ночных звонков Алёне Опенченко
Козлов беспокоится из-за ночных звонков Алёне Опенченко
CoinFLEX возобновит вывод средств в ограниченном режиме
CoinFLEX возобновит вывод средств в ограниченном режиме
Григорию Лепсу – 60: о сложном характере, жизни после развода и главных женщинах в своей судьбе
Григорию Лепсу – 60: о сложном характере, жизни после развода и
Интересные факты о съемках кино (12 фото)
Интересные факты о съемках кино (12 фото)
Во Франции во время салюта погиб ребенок
Во Франции во время салюта погиб ребенок
Академик РАН рассказал о первом в истории конфликте Госдумы и Совфеда в России
Академик РАН рассказал о первом в истории конфликте Госдумы и Совфеда
Финтех-стартап Plaid добавил интеграцию с Gemini, Kraken и Binance.US
Финтех-стартап Plaid добавил интеграцию с Gemini, Kraken и Binance.US
Парень решил избавиться от скучной работы и нашел себе новую
Парень решил избавиться от скучной работы и нашел себе новую
Мужчина нашел записку на парковке и вызвал споры в сети
Мужчина нашел записку на парковке и вызвал споры в сети
7 признаков того, что мужчина не испытывает к вам чувств
7 признаков того, что мужчина не испытывает к вам чувств

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на 15 июля 2022 года: не начинайте новое и не заводите знакомства
Гороскоп от Тамары Глобы на 15 июля 2022 года: не начинайте новое и
В МИД КНР описали мемом отношения западных СМИ к международному сообществу
В МИД КНР описали мемом отношения западных СМИ к международному
Защитники Бритни Спирс рассказали, как Ким Кардашьян украла у певицы 600 миллионов долларов
Защитники Бритни Спирс рассказали, как Ким Кардашьян украла у певицы
Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком вблизи Ангарска
Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком
"Забальзамировала, как Ленина": вдова Пьера Нарцисса раскрыла, что сделала с телом "Шоколадного зайца"
"Забальзамировала, как Ленина": вдова Пьера Нарцисса

Еще по теме

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обрадовались встрече с дочерью Кристины Орбакайте
Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с детьми отдыхают в Греции: видео
Кристина Орбакайте показала, как отдыхает с мужем и 10-летней дочкой в Юрмале
Максим Галкин запечатлел подросших детей с дочерью Кристины Орбакайте в Юрмале