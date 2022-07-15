Мама Лизы Арзамасовой запечатлела своего внука в соломенной шляпке

Актриса Лиза Арзамасова поделилась кадром, снятым ее мамой. Снимок получился, как настоящая открытка. Лиза Арзамасова является одной из известных актрис. Она не скрывает, что слава к ней пришла в детстве, когда ей досталась роль в сериале «Папины дочки». С тех пор ее копилка с ролями пополнилась. Также артистка играет в театре. Но последние два года она также наслаждается счастьем в личной жизни. В последнее время Лиза делится кадрами с мужем Ильей Авербухом. Они приехали в Сочи, куда фигурист привез свое ледовое шоу. Также пара взяла с собой маленького сына Льва. Актриса ходит с ним на прогулки, а также накануне она познакомила кроху с морем. По словам Арзамасовой, малышу пока волны не нравятся. Примечательно, что 14 июля актриса опубликовала новое фото с подросшим малышом. В кадре Лева позирует в полосатой футболке и соломенной шляпке. Он продемонстрировал выразительные глаза.«Если бы других дел не было, я бы до года каждый день ребенка, как настоящий День Рождения, отмечала ☺️, но из общей традиции — каждый месяц. Хотя в душе, конечно, — ежедневно.Мои лучшие портреты на мобильный телефон сделала мама, но когда я была маленькая, не очень хорошие камеры на телефонах были. Левушке повезло. Мама долго и терпеливо может ловить момент, пока не поймает какое-то особенное выражение лица и особенный ракурс, так что у Левушки может накопиться большой фотоархив от бабушки с самого раннего детства. Мам, спасибо за этот «незнаечный» снимок! 🙏🏻❤️😍» — написала звезда. Ранее Елизавета опубликовала свое детское фото.«И ой, что нашла! 😃 Это тоже недалеко от одного из «морей». Мне лет 6 или 7.», подписала кадр Арзамасова