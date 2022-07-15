Мантуров рассказал о переходе на отечественные самолеты
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Мантуров рассказал о переходе на отечественные самолеты

До 2030 года в России планируется выпустить более тысячи отечественных самолетов. А вместо уходящих мировых автопроизводителей в стране предлагают локализоваться производителям из дружественных государств. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров на внеочередном заседании Госдумы 15 июля.

По словам министра, в текущей ситуации по авиапарку уже было принято решение о поэтапном переходе на отечественные региональные, ближнее- и среднемагистральные самолеты.

«В конце следующего года сертификаты получат «Суперджет» с отечественным двигателем ПД-8 и «ИЛ-114-300» с двигателей ТВ-7-117. На модификации того же двигателя в 2024 году будет сертифицирован самолет «Ладога», тогда же стоит крайний срок по самолету «Байкал» с двигателем ВК-800 и самолету «МС-21-310» с ПД-14», — сообщил он.

Всего авиационная программа до 2030 года предусматривает выпуск более тысячи самолетов. «Под такие объемы придется расширять мощности, что потребует дополнительных средств», — отметил Мантуров.

В автопроме вместо уходящих мировых автопроизводителей в России предлагают локализовываться крупным игрокам из дружественных стран в партнерстве с российскими компаниям. «Учитывая проблемы с отдельными комплектующими, в начале следующего года будем пока производить упрощенные версии до начала выпуска своих собственных недостающих узлов. Создание собственной отечественной компонентной базы поддержим через специальную программу Фонда развития промышленности», — сказал он.

При этом в России продолжат работать над модульными платформами с гибридной электро- и водородной тягой, но похожими электронными системами, отметил Мантуров.

Он также поблагодарил депутатов за поддержку введения механизма параллельного импорта, что позволяет поставлять компоненты, агрегаты через дружественные страны, и обслуживать ранее приобретенную технику.

На заседании Госдумы 15 июля рассматривают вопрос назначения Дениса Мантурова на новую должность — заместителя председателя Правительства — министра промышленности и торговли.


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По материалам: pnp.ru

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