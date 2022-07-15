Мария Шарапова обнародовала первое фото с новорожденным сыном
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Мария Шарапова обнародовала первое фото с новорожденным сыном

Мария Шарапова обнародовала первое фото с новорожденным сыном
35-летняя теннисистка Мария Шарапова впервые поделилась фото с новорожденным сыном и его отцом Александром Гилксом, а также рассекретила го имя малыша. Ранее Мария Шарапова только намекала на то, что у нее появился малыш. А сегодня молодая мама впервые показала своего новорожденного ребенка и рассекретила его имя и пол. Это мальчик и зовут его Теодор! На снимке, который опубликовала Мария, она нежно склонилась над крохой вместе со счастливым отцом Теодора — 42-летним миллионером Александром Гилксом. О том, что у них отношения, теннисистка призналась публике в 2018 году. Помолвка у них состоялась в 2020 году.
«Самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором может только мечтать наша маленькая семья», — написала про сына Шарапова в личном блоге. Пара пока не сообщала о свадьбе, но, судя по тому, что Мария Шарапова не очень любит светить свою личную жизнь в СМИ, не исключено, что они уже женаты. Для обоих малыш Теодор является первым и единственным пока ребенком. Напомним, Мария Шарапова вошла в топ-100 богатейших self-made женщин США по версии Forbes. Шарапова расположилась на 97-й строчке рейтинга с состоянием в $ 220 млн. За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
# Шоу-бизнес Шарапова Мария
По материалам: z-aya

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