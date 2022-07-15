Мария Шукшина оскорбила Филиппа Киркорова

Актриса Мария Шукшина резко высказалась о концертах Филиппа Киркорова. Артистка в своем Telegram-канале поддержала общественность, недовольную продолжающейся продажей билетов на концерты Киркорова на юге страны. Мария Шукшина репостнула на своей странице запись, автор которой выражает возмущение: «А между тем, пока на территории Украины гибнут наши ребята, в размеренном южном регионе, где море, чайки и шумная курортная жизнь, продолжают продаваться билеты на концерт Филиппа Киркорова. Сочи, Геленджик, Анапа ждут памятник современной псевдокультуры России, отрыжку общества перьев и страз, реквиема уходящего «элитарного сообщества».Кроме того, в сообщении содержатся и другие яркие эпитеты: «Продолжающиеся концерты «короля гламура» — ныне плевок не только в лица верующим, в лица патриотов, но и в лица тех, силами которых эти бесовские зрелища были отменены», — сообщает издание Аrgumenti.ru.