Маткапиталом можно будет оплатить любые детские сады
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Маткапиталом можно будет оплатить любые детские сады

Маткапиталом можно будет оплатить любые детские сады
Теперь не имеет значения, чье это заведение — юридического лица или индивидуала

Материнский капитал выплачивают семьям, в которых с 2007 года родился второй ребенок либо последующие дети, а с 2020 года этот инструмент господдержки распространили и на первенцев. В последнее время вариантов, куда вложить эти деньги, стало больше. Вот и 15 июля Госдума приняла закон, позволяющий использовать маткапитал для оплаты детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. А накануне, 14 июля, Правительство приняло постановление, которое позволяет рефинансировать ипотеку за счет маткапитала по одному документу.

Государственный, семейный, коммерческий

Госдума 15 июля приняла закон о расширении использования маткапитала. Изменения касаются оплаты из этих денег детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями.

По действующим нормам платить маткапиталом можно не только за государственные, но и частные детские сады, но лишь имеющие статус юрлиц. Таким образом, дошкольные заведения, открытые ИП, оставались за бортом, хотя условия их допуска на рынок образовательных услуг такие же, как и для коммерческих организаций.

Под инициативой пересмотреть возможности использования маткапитала подписалось рекордное число депутатов и сенаторов — 84. Дело в том, что это одно из самых распространенных обращений граждан к парламентариям.

По прогнозам, пользователями новой услуги могут стать 4,5 тысячи российских семей. Ведь многие родители выбирают детские сады, организованные индивидуальными предпринимателями, например, из-за близости к дому, малочисленности групп и других преимуществ.

«В условиях санкций нам также важно поддержать социальных предпринимателей. Наша задача, чтобы они могли воспользоваться направляемыми государством средствами на поддержку материнства и детства. Мы довели инициативу до логического завершения», — отметила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова («Единая Россия»).


Еще один ответ на жилищный вопрос

Также, согласно постановлению кабмина от 14 июля, чтобы с помощью маткапитала рефинансировать ипотеку, теперь нужно будет предоставить только один документ — о получении средств от рефинансирующего банка. Раньше для этого еще требовали документ, подтверждающий расходование денег на погашение ипотечного кредита. Теперь это будет делать сам банк.

До этого, в конце июня, Правительство также упростило правила покупки жилья в кооперативах на маткапитал: при вложении этих денег больше не надо предоставлять в ПФР справку о правах кооператива на земельный участок, где планируется строительство.

А в начале июля Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон, по которому многодетные семьи могут использовать государственные выплаты для погашения ипотеки, если собственниками жилья записаны и родители, и дети. Раньше банки часто отказывали многодетным в таком рефинансировании.

Мамам на пенсию

Кроме оплаты услуг детского сада и улучшения жилищных условий, потратить маткапитал можно на образование детей, формирование накопительной пенсии матери, а также социальную адаптацию детей-инвалидов. Кроме того, можно оформить ежемесячную выплату на второго ребенка до трех лет.

С апреля 2021 года неиспользованный маткапитал автоматически идет на формирование пенсии матери. Чтобы потратить эти деньги на другие цели, нужно в течение полугода после начисления средств подать заявление в Пенсионный фонд.

Также с 2021 года в список товаров, которые можно купить на маткапитал, включили портативные компьютеры с вводом и выводом шрифтом Брайля, а также синтезаторы речи.

Сколько платят за ребенка

Материнский капитал выплачивают семьям, в которых с 2007 года родился второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если на второго ребенка маткапитал не оформляли). А с 2020 года эта мера распространяется и на первенцев.

С 1 февраля 2022 года маткапитал проиндексировали. Сегодня он составляет:

- 524,5 тысячи рублей — для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года. При рождении второго ребенка доплатят 168,6 тысячи рублей;

- 524,5 тысячи рублей — для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя или более детьми, если до их появления права на материнский капитал не было;

- 693 тысячи рублей — для семей, в которых второй или третий или любой следующий ребенок появился с 2020 года, если до этого права на материнский капитал не было.

По данным Минтруда, в 2021 году на улучшение жилищных условий маткапитал потратили 830 тысяч семей, более 260 тысяч родителей оформили ежемесячную выплату, свыше 240 тысяч — оплатили сертификатом образование ребенка. Еще 153 семьи приобрели на маткапитал средства реабилитации для детей-инвалидов, а более 3,7 тысячи перевели деньги на счет накопительной пенсии матери.

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По материалам: pnp.ru

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